Впервые с начала войны: как выглядел Ермак во время визита в США

В пятницу, 28 февраля, произошло чрезвычайно важное для Украины событие – президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в США. Глава Украины провел ряд встреч, однако самая главная – с президентом США Дональдом Трампом.

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Впечатлил своим внешним видом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак — впервые с начала войны надел костюм

Ермак прокомментировал поездку в США.

“Встреча с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне. Продолжение военной помощи, справедливый мир. Началась встреча с президентом Трампом. У нас отличные стратегические партнеры и друзья. Соединенные Штаты Америки – это сила и лидерство. Благодарим за неизменную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины”, — написал он.

Напомним, что в Белом доме в Вашингтоне проходит встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Президенты, как писал портал "Комментарии", сначала подняли самый острый вопрос — войны в Украине.

Дональд Трамп заявил, что стороны "достаточно близки" к достижению мирного соглашения по Украине. При этом президент США подчеркнул, что всегда нужно идти на компромиссы и, безусловно, Зеленскому придется идти на компромиссы, но они "не будут столь велики, как некоторые люди думают, на что Украине придется пойти".

Также, по словам Трампа, соглашение о прекращении огня неизбежно. “Когда (мирное – ред.) соглашение будет заключено, война завершится. Россия не захочет вернуться (до войны – ред.), никто не захочет вернуться”, — заявил Трамп. Зеленский заявил: думает, что Трамп не остановит поддержку Украины. Он также спросил президента США, что готовы сделать Соединенные Штаты, потому что он знает, на что готова Европа.



