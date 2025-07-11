Возглавит ли Свириденко Кабмин вместо Шмыгаля: заявление чиновницы сногшибает

Первая вице-премьер и министерша экономики Украины Юлия Свириденко во время Конференции по восстановлению в Риме опровергла слухи о возможном назначении ее на должность главы правительства. В ответ на вопрос журналистки Новости.LIVE, получала ли она предложение возглавить Кабмин, чиновник ответила коротко: "Нет, не поступали". Избежала она прямого ответа на вопрос о своей готовности занять пост премьера.

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В политических кругах и СМИ уже не в первый раз возникают слухи о потенциальной замене нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля. Подобные разговоры шли и в прошлом году, когда Свириденко уже упоминали среди возможных кандидатов на пост главы правительства. Однако тогда кадровые перестановки так и не произошли, и Шмигаль остался на своем посту.

Юридический аспект также не дает полной свободы для изменений — согласно статье 10 Закона Украины о правовом режиме военного положения, увольнение правительства в условиях войны запрещено. А назначение нового премьера автоматически предусматривает отставку действующего Кабмина.

Несмотря на это, в последние недели в информационном пространстве вновь оживились обсуждения возможных кадровых ротаций в составе правительства. Источники журналистов сообщают, что хотя кандидатуры на замену министров разнятся, в вопросе потенциального преемника Шмыгаля чаще всего упоминается именно фамилия Свириденко. Об этом ранее писал и народный депутат Ярослав Железняк. Хотя теперь он отмечает, что окончательное решение о будущем Кабмине еще не принято.

Сам президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможной отставке премьера, отметил, что, если бы имел такие намерения, то прежде всего обсудил бы это со Шмигалем, а не публично. По его словам, подобный разговор пока не проходил.

Как уже писал портал "Комментарии", отставка действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля предположительно состоится в середине июля — в период с 15 по 17 число, заявил народный депутат Дмитрий Разумков.