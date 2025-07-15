Вокруг назначения нового состава Кабмина разгорелся скандал: что известно

Все члены нового Кабинета министров будут утверждены парламентом единым голосованием — отдельные кандидатуры не будут выноситься на рассмотрение. Исключение составляют только министры обороны и иностранных дел, которые согласно Конституции предлагаются к назначению президентом Украины, сообщают источники РБК-Украина среди народных депутатов.

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Мнения по поводу такого подхода разделились. Часть парламентариев говорит, что пакетное голосование было прогнозируемым — отдельное рассмотрение каждого министра усложнило бы и затянуло процесс формирования правительства. Другие депутаты критически относятся к этому формату, отмечая, что хотели бы иметь возможность обсудить кандидатов персонально.

Следует подчеркнуть, что законодательство Украины разрешает как пакетное, так и индивидуальное утверждение состава Кабмина в соответствии со статьей 9 закона "О Кабинете Министров".

Ожидается, что голосование состоится уже на этой неделе. Президент Владимир Зеленский предложил первую вице-премьер Юлию Свириденко на должность премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля — действующего главы Кабмина с марта 2020 года. Шмигаль может перейти на должность министра обороны.

Кроме замены руководства планируется также реформа структуры правительства — слияние Министерства экономики, Министерства агрополитики и Министерства экологии в один мощный орган.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Первый вице-премьер и министерша экономики Украины Юлия Свириденко во время Конференции по восстановлению в Риме опровергла слухи о возможном назначении ее на должность главы правительства.