Власти издеваются над украинцами: решение Кабмина в ВР назвали цинизмом

Народные депутаты Украины продолжают критиковать действия Кабинета Министров Украины. Народная депутат Нина Южанина отметила, что цинизм власти просто не имеет предела.

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Нардепка объяснила свою оценку тем, что правительство принимает популистические решения в сложное для людей время.

Южанина напомнила, что сегодня из-за ракетной атаки на газовую инфраструктуру многие населенные пункты остались без газоснабжения, без тепла, многие семьи не имеют возможности даже приготовить еду.

"Правительство вместо целевой помощи пострадавшим выделило из резервного фонда еще 570 млн грн на популизм – выплату единовременной денежной помощи "Зимнюю поддержку". Просто издевательство над людьми. Где ваше стратегическое мышление, господин Премьер-министр? Вы должны создавать вместо резервного стратегический фонд и экономить каждую гривну”, — подчеркнула нардепка.

Напомним, что в Кабинете министров Украины, как писал портал "Комментарии", заверили, что в этом отопительном сезоне тарифы на коммунальные услуги для украинских семей не будут расти. В правительстве объяснили, что это часть "Зимней поддержки" — инициативы президента Украины Владимира Зеленского и правительства, направленной на помощь украинским семьям.

Относительно стоимости коммунальных услуг уточнили, что компания "Нафтогаз Украины", которая поставляет газ большинству населения Украины, а именно 98% бытовых потребителей, установила тариф на природный газ на уровне 7,96 гривны за 1 кубический метр. Эта цена остается неизменной до 30 апреля 2025 включительно.

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению №632 утверждена до 30 апреля 2025 года. То есть до окончания осенне-зимнего периода 2024/2025 годов тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматривать не будут.