Власти играют в опасные игры: в Раде рассказали, запретят ли Telegram

Кречмаровская Наталия
После убийства народного депутата Андрея Парубия в парламенте снова заговорили о необходимости запрета Telegram.
ВРУ. Фото из открытых источников
Народная депутат Украины Ирина Геращенко в интервью порталу "Комментарии" рассказала, поддержат ли народные депутаты такую инициативу, и кому на самом деле нужен Telegram.
По ее словам, нынешний состав парламента очень тяжелый. Она напомнила, что 3,5 года нет трансляции работы пленарных заседаний. За восстановление проголосовали, однако неизвестно, когда они возобновятся. Также, по словам народной депутатки, нужно, чтобы комитеты работали открыто – был проголосован соответствующий законопроект, однако он до сих пор не подписан президентом Украины.
Относительно Telegram Геращенко отметила, что это даже не мессенджер, это российская платформа.
Народная депутат отметила, что вопрос примут ли законопроект о запрете Telegram, нужно ставить не фракции из 27 человек, а фракции из 236 человек и к руководству ВР.
