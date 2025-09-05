Власти играют в опасные игры: в Раде рассказали, запретят ли Telegram

После убийства народного депутата Андрея Парубия в парламенте снова заговорили о необходимости запрета Telegram.

Народная депутат Украины Ирина Геращенко в интервью порталу "Комментарии" рассказала, поддержат ли народные депутаты такую инициативу, и кому на самом деле нужен Telegram.

По ее словам, нынешний состав парламента очень тяжелый. Она напомнила, что 3,5 года нет трансляции работы пленарных заседаний. За восстановление проголосовали, однако неизвестно, когда они возобновятся. Также, по словам народной депутатки, нужно, чтобы комитеты работали открыто – был проголосован соответствующий законопроект, однако он до сих пор не подписан президентом Украины.

Относительно Telegram Геращенко отметила, что это даже не мессенджер, это российская платформа.

"Сейчас власть очень умело использует Telegram для анонимных каналов. Не какие-то органы власти под своим именем дают информацию, а именно анонимные каналы для лжи, для манипуляций, для дискредитации, для издевательств. И поэтому они не хотят избавиться от своего миллионного ресурса для своих политических целей. А с точки зрения национальной безопасности это очень опасные игры. Это опасные игры с точки зрения защиты информационного поля Украины", – объяснила Геращенко.

Народная депутат отметила, что вопрос примут ли законопроект о запрете Telegram, нужно ставить не фракции из 27 человек, а фракции из 236 человек и к руководству ВР.

"Проблема существует, все это признают, и никто ничего не делает", — подытожила народная депутат.

