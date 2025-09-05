logo

BTC/USD

110709

ETH/USD

4289.07

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Власти играют в опасные игры: в Раде рассказали, запретят ли Telegram
commentss НОВОСТИ Все новости

Власти играют в опасные игры: в Раде рассказали, запретят ли Telegram

"Проблема существует, все это признают, и никто ничего не делает": Геращенко

5 сентября 2025, 18:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

После убийства народного депутата Андрея Парубия в парламенте снова заговорили о необходимости запрета Telegram.

Власти играют в опасные игры: в Раде рассказали, запретят ли Telegram

ВРУ. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Ирина Геращенко в интервью порталу "Комментарии" рассказала, поддержат ли народные депутаты такую инициативу, и кому на самом деле нужен Telegram.

По ее словам, нынешний состав парламента очень тяжелый. Она напомнила, что 3,5 года нет трансляции работы пленарных заседаний. За восстановление проголосовали, однако неизвестно, когда они возобновятся. Также, по словам народной депутатки, нужно, чтобы комитеты работали открыто – был проголосован соответствующий законопроект, однако он до сих пор не подписан президентом Украины.

Относительно Telegram Геращенко отметила, что это даже не мессенджер, это российская платформа.

"Сейчас власть очень умело использует Telegram для анонимных каналов. Не какие-то органы власти под своим именем дают информацию, а именно анонимные каналы для лжи, для манипуляций, для дискредитации, для издевательств. И поэтому они не хотят избавиться от своего миллионного ресурса для своих политических целей. А с точки зрения национальной безопасности это очень опасные игры. Это опасные игры с точки зрения защиты информационного поля Украины", – объяснила Геращенко.

Народная депутат отметила, что вопрос примут ли законопроект о запрете Telegram, нужно ставить не фракции из 27 человек, а фракции из 236 человек и к руководству ВР.

"Проблема существует, все это признают, и никто ничего не делает", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно о гарантиях безопасности для Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua/interview/irina-geraschenko-andriy-parubiy-buv-drugom-kolegoyu-i-bratom-a-borotba-za-ukrainsku-identichnist-trivae-780166.html
Теги:

Новости

Все новости