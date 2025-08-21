"Власть хочет это скрыть": депутат заявил о "доказательстве" того, как дерибанили страну

Рубрики
Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко призвал опубликовать так называемые "пленки Миндича". Народный избранник обратился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), чтобы обнародовали скандальные записи разговоров Миндича из квартиры, где состоялось празднование дня рождения президента Зеленского пять лет назад.
Зеленский и Миндич. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко обнародовал ответ САП на его запрос по поводу "пленок Миндича".
По его словам, якобы запись разговоров с квартиры Миндича является "доказательством", что "дерибанили страну". По мнению Гончаренко, власти хотят скрыть эту информацию и якобы не хотят открыть обществу "пленки Миндича".
Ответ САП, что запрос Гончаренко по поводу "пленок Миндича" не отвечает требованиям закона
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Миндич может быть связан со скандальным решением Зеленского относительно НАБУ и САП.
