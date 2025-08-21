"Власть хочет это скрыть": депутат заявил о "доказательстве" того, как дерибанили страну

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко призвал опубликовать так называемые "пленки Миндича". Народный избранник обратился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), чтобы обнародовали скандальные записи разговоров Миндича из квартиры, где состоялось празднование дня рождения президента Зеленского пять лет назад.

Алексей Гончаренко обнародовал ответ САП на его запрос по поводу "пленок Миндича".

"Так будут опубликованы пленки Миндича? Получил ответ от САП на мое обращение все показать обществу. Вместо ответа по существу снова скрываются за отписками: мол, депутаты не имеют права требовать процессуальных решений. А где тогда право общества знать правду? Где публичность, где обещана борьба с коррупцией?", — пишет депутат.

По его словам, якобы запись разговоров с квартиры Миндича является "доказательством", что "дерибанили страну". По мнению Гончаренко, власти хотят скрыть эту информацию и якобы не хотят открыть обществу "пленки Миндича".

"Буквально несколько недель назад люди стояли за то, чтобы знать правду, чтобы была борьба с коррупцией. Чтобы была независимость главных антикоррупционных органов. "Пленки Миндича" – это не чья-то прихоть, а доказательство того, как дерибанили страну. Но власть хочет это скрыть.





Ответ САП, что запрос Гончаренко по поводу "пленок Миндича" не отвечает требованиям закона

