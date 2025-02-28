Владимир Зеленский прибыл в Белый дом: президенты начали встречу (ОБНОВЛЕНО)

В Белом доме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Трамп поздравил Зеленского в Белом доме.

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Президент США лично встретил украинского коллегу на крыльце.

По данным СМИ, Трамп встретил Зеленского словами: "Он сегодня при параде".

Перед прибытием Владимира Зеленского перед Белым домом собрались члены украинской диаспоры, чтобы встретить Зеленского.

Ожидается, что главной темой переговоров будет обсуждение и подписание соглашения о предоставлении доступа США к полезным ископаемым.

Напомним, что это рамочное соглашение, определяющее доступ США к доходам от природных ресурсов Украины в обмен на гарантии безопасности. Однако американские эксперты, как писал портал "Комментарии", проанализировали документ и выявили правовые пробелы, пишет издание Reuters.

Доцент кафедры международного права Лейденского университета Брайан Макгерри отметил, что соглашение создает обязательства по сотрудничеству, но не имеет никаких конкретных обязательств оборонного характера. По его словам, в этом соглашении США не дали конкретных гарантий. Эксперт добавил, что детали предстоит проработать во время предстоящих переговоров, которые могут завершиться подписанием обязательного соглашения.

Один дипломатический источник, пожелавший остаться анонимным для обсуждения чувствительных вопросов, как пишет издание, отметил, что документ "кажется достаточно выгодным соглашением для обеих сторон".

Одно из условий, на которые обратил внимание МакГерри, является то, что в проекте прямо указано, что в предстоящих переговорах о фонде Украина и США "стремятся избегать конфликтов с обязательствами Украины" на ее пути к вступлению в Европейский Союз.