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Визит Ермака в США нанес страшный ущерб Украине: на Западе раскрыли детали

После июньской поездки Ермака в Вашингтон отношения Украины и США почти не улучшились из-за сокращенных или отмененных встреч с чиновниками Трампа.

24 июля 2025, 11:35
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Клименко Елена

Отчет Financial Times подробно освещает визит Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента Украины, в Соединенные Штаты в июне 2025 года, который вместо ожидаемого усиления партнерства привел к ряду сложностей и обострил дипломатические отношения между двумя странами. Эта поездка, направленная на укрепление сотрудничества и поддержки Украины, стала источником многочисленных недоразумений и конфликтов.

Визит Ермака в США нанес страшный ущерб Украине: на Западе раскрыли детали

Фото: 24 Канал

По данным издания, некоторые западные дипломаты, имевшие контакты с Ермаком, отмечали его чрезмерно высокую самооценку, которую даже называли "планетарной" или "галактической". Такое поведение привело к конфликтам с несколькими западными послами, в частности с Бриджит Бринком, бывшей посолкой США в Украине, которая покинула свой пост в апреле 2025 года в знак несогласия с политикой администрации Трампа по Украине. Помощники Ермака считали, что Бринк не оказала должной поддержки Президенту Зеленскому в подготовке к состоявшейся в Киеве в начале года сложной встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Окружение Ермака также критиковало американское посольство за период работы Бринк, считая, что оно чрезмерно концентрировалось на вопросах борьбы с коррупцией и политических перестановках в украинском правительстве, которые, по мнению команды Ермака, преследовали цель усиления их собственного влияния. В то же время они считали, что внимание к обеспечению военной помощи Украине было недостаточным. Представители Бринк решительно опровергали эти обвинения, отмечая, что именно они прилагали максимальные усилия для гарантирования поддержки Украины со стороны США.

Портал "Комментарии" уже писал, что, несмотря на резонансный ультиматум от президента США Дональда Трампа, который дал Кремлю 50 дней на достижение мирного соглашения, очередной раунд переговоров между Украиной и Россией завершился безрезультатно. Состоявшиеся в Стамбуле переговоры продолжались менее часа и не принесли ни одного прорыва, сообщает The Wall Street Journal.



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Источник: https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExVTd1RVd6aUVxckZRRnJkNwEeTObm433F9dKo_mKHbBAue-hGY7PfE1R3CcXKsA-JaplQCTN0bWTQ16LQJXE_aem_bLNxwtZzXWCqdc95HrW7eA
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