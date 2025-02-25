Верховная Рада со второй попытки приняла важное для Зеленского постановление

Верховная Рада приняла постановление о поддержке демократии в Украине, в котором говорится, что президент Владимир Зеленский остается в должности до завершения военного положения. Предварительное голосование за этот документ оказалось неудачным. Об этом сообщили народные депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк.

Верховная Рада

Документ под названием "Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ" получил 268 голосов при необходимых 226.

Как отметил Железняк, в тексте постановления ответственность за невозможность проведения выборов, признанных международным сообществом, возлагается на российского президента Владимира Путина.

Также в заявлении отмечается, что украинский народ и Верховная Рада не подвергают сомнению легитимность полномочий Владимира Зеленского, поскольку он был избран на "свободных, прозрачных и демократических выборах".

При этом в документе говорится, что украинцы единственные в том, что президентские выборы должны состояться после завершения войны, но только при условии установления "всеохватного, справедливого и устойчивого мира" для Украины.

"Зачем в ВР Украины играть по российскому сценарию и привлекать российские нарративы о "нелегитимности" украинской власти и втягиваться в эту дискуссию, когда никто в мире не ставит под сомнение вопрос легитимности украинской власти – вопрос риторический. Разве что, если потребность в этих славословиях есть на Банковой", — подчеркнула в свою очередь Геращенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нардеп Ярослав Железняк вчера сообщил, что Верховная Рада не смогла принять постановление о поддержке демократии в Украине. Постановление отмечало необходимость соблюдения институциональной непрерывности власти во время военного положения. В ней также подчеркивалось, что президент Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия по вступлению на пост новоизбранного главы государства в соответствии с Конституцией.



