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Верховная Рада со второй попытки приняла важное для Зеленского постановление

Верховная Рада приняла постановление о легитимности Зеленского

сегодня, 11:50
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Ткачик Олеся

Верховная Рада приняла постановление о поддержке демократии в Украине, в котором говорится, что президент Владимир Зеленский остается в должности до завершения военного положения. Предварительное голосование за этот документ оказалось неудачным. Об этом сообщили народные депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк.

Верховная Рада со второй попытки приняла важное для Зеленского постановление

Верховная Рада

Документ под названием "Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ" получил 268 голосов при необходимых 226.

Как отметил Железняк, в тексте постановления ответственность за невозможность проведения выборов, признанных международным сообществом, возлагается на российского президента Владимира Путина.

Также в заявлении отмечается, что украинский народ и Верховная Рада не подвергают сомнению легитимность полномочий Владимира Зеленского, поскольку он был избран на "свободных, прозрачных и демократических выборах".

При этом в документе говорится, что украинцы единственные в том, что президентские выборы должны состояться после завершения войны, но только при условии установления "всеохватного, справедливого и устойчивого мира" для Украины.

"Зачем в ВР Украины играть по российскому сценарию и привлекать российские нарративы о "нелегитимности" украинской власти и втягиваться в эту дискуссию, когда никто в мире не ставит под сомнение вопрос легитимности украинской власти – вопрос риторический. Разве что, если потребность в этих славословиях есть на Банковой", — подчеркнула в свою очередь Геращенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нардеп Ярослав Железняк вчера сообщил, что Верховная Рада не смогла принять постановление о поддержке демократии в Украине. Постановление отмечало необходимость соблюдения институциональной непрерывности власти во время военного положения. В ней также подчеркивалось, что президент Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия по вступлению на пост новоизбранного главы государства в соответствии с Конституцией.




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Источник: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid0LTSVwuGGQt1aKHvG2k5FZnVTAoWWvsmNkjZeND6g6Ki5vC1euvuQ3mkN8W98w5uzl
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