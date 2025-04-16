Верховная Рада проголосовала за продление военного положения: только один депутат был против

16 апреля Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и срока проведения общей мобилизации на 90 дней. Таким образом, военное положение и мобилизация в Украине будут продолжаться, по меньшей мере, до 6 августа 2025 года.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада одобрила продление военного положения и мобилизации с 9 мая по 6 августа. Это уже 15 раз, когда парламент продолжает военное положение в Украине. Всего решение поддержали 357 народных депутатов. Другим голосованием ВР также продлила военное положение.

Единственным депутатом, который голосовал против продления военного положения и мобилизации, оказался избранник из "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Нардеп назвал решение Верховной Рады "позором".

"Я проголосовал против продолжения мобилизации и военного положения. Я единственный кто был против! Вместо этого 357 депутатов продолжают поддерживать это, абсолютно плевать на защитников. Им все равно на сроки службы. Они сейчас сюда пришли, посмеялись и пошли домой. А военный в окопе уже 4-й год? Вот это вам позор", — объяснил Гончаренко.

По словам Гончаренко, он не поддерживает это решение из-за отсутствия четких сроков службы в армии. Также народный депутат критически относится к работе ТЦК, проводящих "бусификацию". Гончаренко призвал провести "адекватный рекрутинг", однако не указал детально, как его осуществить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на депутатов, выступающих против продления военного положения и назвал их "космонавтами".

Также "Комментарии" писали, что политолог считает, что в Раду вошло международное влияние, которое может голосовать против продления военного положения.



