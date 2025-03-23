Верховная Рада планирует «легализовать расстрелы» Небесной Сотни через страх власти

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Ткачик Олеся
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности согласовал законопроект о праве использования Нацгвардией слезоточивого газа, оружия и беспилотников во время массовых протестов.
Верховная Рада
Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, в новой редакции законопроекта №10311 согласовано, в частности, применение огнестрельного оружия против протестующих и использование гумовых и пластиковых дубинок, слезоточивый газ и электрошокеры. Также нацгвардейцам разрешат использовать беспилотники.
Подвергла критике инициативу комитета по вопросам правоохранительной деятельности и нардеп Виктория Сюмар.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что пока в обществе обсуждают скандальный законопроект, которым предлагают расширить права Нацгвардии, полиция уже готовится к тому, что этот документ будет принят во втором чтении уже в ближайшее время, отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, Нацполиция через Prozorro намерена закупить аэрозольные баллоны повышенной емкости слезоточивого и раздражающего действия на сумму 18 млн. 400 тыс. гривен.
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