Верховная Рада планирует «легализовать расстрелы» Небесной Сотни через страх власти

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности согласовал законопроект о праве использования Нацгвардией слезоточивого газа, оружия и беспилотников во время массовых протестов.

Верховная Рада

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, в новой редакции законопроекта №10311 согласовано, в частности, применение огнестрельного оружия против протестующих и использование гумовых и пластиковых дубинок, слезоточивый газ и электрошокеры. Также нацгвардейцам разрешат использовать беспилотники.

„Но! Внимание! Это еще не принятый законопроект! Этот законопроект был проголосован за основу еще в мае 2024 г. (это первое чтение). Сейчас его готовят ко второму чтению. Я не голосовал за это годом ранее! Что это вообще за законопроект? Очень интересно будет послушать, как комитет будет его представлять, какова будет мотивация? Чтобы против обычных людей применять оружие? Какая причина этого? – не понимает нардеп.

Подвергла критике инициативу комитета по вопросам правоохранительной деятельности и нардеп Виктория Сюмар.

"Предоставление правоохранителям права использовать огнестрельное оружие – это легализация расстрелов Небесной Сотни Беркутом. Точка. Почему появляются такие инициативы – очевидно. От страха утраты власти. Страха перед народом", — написала в Фейсбуке нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что пока в обществе обсуждают скандальный законопроект, которым предлагают расширить права Нацгвардии, полиция уже готовится к тому, что этот документ будет принят во втором чтении уже в ближайшее время, отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, Нацполиция через Prozorro намерена закупить аэрозольные баллоны повышенной емкости слезоточивого и раздражающего действия на сумму 18 млн. 400 тыс. гривен.



