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Верховная Рада избрала нового премьер-министра Украины: кто им стал

Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины.

17 июля 2025, 12:05
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Slava Kot

17 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. Она стала третьей главой правительства при президентстве Владимира Зеленского, заменив Дениса Шмыгаля.

Верховная Рада избрала нового премьер-министра Украины: кто им стал

Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины. Фото из открытых источников

Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. Соответствующее решение поддержали 262 депутата.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, наибольшую поддержку Свириденко получила от фракции "Слуга народа" – 201 голос. Также ее поддержали депутатские группы "Доверие" – 15 голосов, "За будущее" – 12, "Восстановление Украины" – 10, внефракционные – 13 голосов и один голос поступил от "Голоса". Вместо этого фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" не дали ни одного голоса. Всего на голосовании за Свириденко 22 депутата высказались против, 26 воздержались, 22 не голосовали.

Теперь Юлия Свириденко должна предложить кандидатуры на должность министров, которые должны быть проголосованы в Верховной Раде.

Еще 14 июля Владимир Зеленский публично предложил Юлии Свириденко должность премьер-министра Украины.

Юлия Свириденко с ноября 2021 года занимала должность первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины. До этого она являлась заместителем руководителя Офиса президента, а также заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто такая Юлия Свириденко, ставшая премьер-министром Украины. Что о ней известно.

Также "Комментарии" писали о том, кто может стать новыми министрами в Украине при премьерстве Свириденко.



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