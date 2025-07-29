Венгрия может удивить одним решением о судьбе Украины: неожиданные детали

Украина не исключает возможности изменения позиции Венгрии по ее евроинтеграции, несмотря на нынешнюю блокировку со стороны Будапешта, заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор. По его словам, Киев активно принимает дипломатические меры для разблокирования переговорного процесса с Европейским Союзом.

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"Да, однозначно. Украина, в частности, Министерство иностранных дел, активно над этим работает", — подтвердил Шандор, отвечая на вопрос о вероятности изменения позиции Венгрии.

По словам дипломата, важным контекстом является избирательная кампания в Венгрии, влияющая на политические решения. В то же время он подчеркнул, что Украина должна сконцентрироваться на собственных стратегических целях, независимо от действий других игроков.

"Если понимание в отдельных вопросах не было достигнуто раньше, это нужно наверстать сейчас. Есть много инструментов, главное — действовать последовательно и с учетом нынешней политической ситуации в Венгрии", — отметил посол.

Среди приоритетов, определенных президентом Владимиром Зеленским, Шандор назвал налаживание постоянного диалога, добрососедство и поиск новых форматов сотрудничества.

Посол также подчеркнул, что в современном глобализированном мире ни одна страна не может существовать в изоляции — все зависят от энергоресурсов, экономической помощи и геополитических процессов, часто контролируемых государствами G7.

На фоне этого Венгрия продолжает воздерживаться от поддержки Украины в вопросе начала переговоров по вступлению в ЕС. В частности, Будапешт блокирует открытие первого переговорного кластера, основываясь на результатах внутренних "национальных консультаций" (Voks-2025), где 95% респондентов якобы высказались против членства Украины. В то же время, все остальные 26 стран-членов Евросоюза поддерживают продвижение Украины на пути к полноправному членству.

Как уже писали "Комментарии", две ведущие европейские страны – Франция и Германия – выступили с критикой недавнего торгового соглашения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Несмотря на подписание, в Берлине не скрывают глубокого разочарования результатом переговоров. Об этом сообщает немецкое издание Bild.