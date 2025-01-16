Великобритания усилит ВСУ: Лондон передаст 150 стволов и новую мобильную систему ПВО

Великобритания предоставит Украине 150 артиллерийских стволов, изготовленных Sheffield Forgemasters, а также новую мобильную систему ПВО "Грейтфул", разработанную специально для украинских нужд. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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"Мы активно привлекаем британскую промышленность, поэтому я рад объявить, что Украина получит 150 артиллерийских стволов, изготовленных Sheffield Forgemasters. Эти стволы стали первыми, произведенными в Великобритании более 20 лет. Поставки в Украину начнутся уже через несколько недель", — отметил он.

Кроме того, Стармер анонсировал поставки новой мобильной системы ПВО "Грейтфул", созданной совместно с Данией для удовлетворения специфических потребностей Украины.

Премьер-министр также отметил, что российский лидер Владимир Путин не продемонстрировал никаких намерений к миру, вспомнив нападения на гражданские объекты в Запорожье, атаки на Рождество и постоянные удары по энергетической инфраструктуре.

"В 2025 году Великобритания предоставит Украине наибольшую военную помощь за всю историю. Уже в этом году мы выделили 3 миллиарда фунтов на военную поддержку, и продолжим двигаться вперед, чтобы усилить помощь на поле боя, включая 2,2 миллиарда кредита, который будет покрыт процентами из замороженных российских активов", – добавил он.

Стармер отметил, что Великобритания продолжит обучение украинских военных, дополнив 50 тысяч уже подготовленных бойцов, а также будет сотрудничать с международными партнерами для увеличения масштабов тренировочных программ.

Портал "Комментарии" уже писал, что канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул необходимость достижения согласия по предоставлению Украине дополнительной помощи через отдельный кредит. Политик предупредил, что в случае отсутствия такого решения финансирование не будет обеспечено.