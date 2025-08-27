Важное изменение: мужчинам от 18 до 22 лет не разрешат выехать за границу без этого документа

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Украине разрешили выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Однако представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) полковник Андрей Демченко отметил, что для выезда за пределы страны во время действия военного положения им понадобится не только паспорт, но и военно-учетный документ.

Документы для выезда за границу мужчин до 22 лет. Фото из открытых источников

Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" рассказал, что правительство уже приняло изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. По его словам, постановление разработало Министерство внутренних дел, но оно еще не обнародовано. Ожидается, что после вступления в силу новых правил мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно будут иметь право выезжать за границу.

Однако им для этого понадобится паспорт для выезда за границу, а также военно-учетный документ в бумажной или электронной форме. Именно эти документы пограничники смогут потребовать на пунктах пропуска для мужчин, желающих уехать за границу.

"Отмечаем, что для пересечения границы необходимо иметь как паспортный документ, дающий право на пересечение границы так и военно-учетный документ (или военно-учетный документ в электронной форме), который предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы на пунктах пропуска через государственную границу Украины", — сказал Демченко.

