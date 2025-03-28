В ВР жестко высказались о договоре о недрах, назвав его абсурдным

Проект документа, предложенный США по недрам, нелогичен, не является международным договором и противоречит украинскому законодательству. Такое заявление сделал председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, юрист-международник Александр Мережко во время брифинга.

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Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет четкого понимания, есть ли этот документ фейком, но вероятно, что это не так.

"Этот документ написан в стиле американского права, но мы не можем быть на 100% уверены, что это не фейк. Если это серьезное предложение от американской администрации, возникают большие вопросы относительно его адекватности и правомерности", — отметил Мережко.

По словам Мережко, в проекте говорится о создании юридического лица по американскому праву, в частности по законодательству штата Делавер. Он подчеркнул, что в данном контексте важно понимать, что речь идет об украинских природных ресурсах, которые в соответствии с Конституцией Украины принадлежат народу Украины.

"Если рассматривать это с формальной точки зрения, то это точно не международный договор", — подчеркнул он.

Сетько отметил, что необходимо работать над настоящим международным договором, поскольку это было согласовано раньше.

"Теперь предлагают текст контракта, не являющегося международным договором, и не соответствующий украинскому праву, поскольку он написан согласно нормам американского законодательства. Это абсолютно неприемлемо. Нужен серьезный подход, ведь речь идет о ресурсах и будущем Украины. Решение таких вопросов через контракт одной из сторон — это абсурд", — подытожил он.

Мережко также отметил, что необходимо подготовить международный договор, ратифицированный Верховной Радой Украины и Сенатом США.

Кроме того, он считает, что перед тем, как начать добычу полезных ископаемых на территории Украины, США должны оказать помощь Украине в борьбе с агрессором, освободить территории, на которых расположены эти ресурсы, и только после этого можно будет реализовывать этот проект.

Как уже писали "Комментарии", Украина действительно получила от США проект экономического соглашения о недрах. Сейчас правительство занято тем, что прорабатывает все варианты и анализирует поступившие от Вашингтона предложения. обрабатывается.