За слова "адвокат Януковича" можно получить большой штраф: что сделали в ВР

16 июля в Верховной Раде Украины состоялось голосование по законопроекту №12320, который парламент поддержал во втором чтении. По словам председателя Комитета по антикоррупционной политике Анастасии Радиной, документ открывает путь к цензуре и угрожает свободе слова в Украине.

Закон разрешает штрафовать журналистов за упоминание имен адвокатов клиентов

Анастасия Радина в Facebook сообщила, что согласно принятому документу, журналисты могут быть привлечены к административной ответственности за публичное упоминание имени адвоката в контексте клиента, которого он защищает или защищал. Это означает, что фраза типа "Витор Сердюк — адвокат Виктора Януковича" может стать основанием для штрафа.

По этому законопроекту предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен за первое "нарушение", а также от 6800 до 10 200 гривен за повторное упоминание в течение года. Инициировать соответствующие производства согласно тексту законопроекта смогут сами адвокаты.

Анастасия Радина назвала принятый документ "совершенно позорной возможностью давления на журналистов". По ее словам, здесь речь идет о прямом ограничении свободы слова и печати.

"Это не имеет ничего общего со свободой слова и прессы и выглядит как новый инструмент давления на неугодных журналистов", — написала Радина.

По ее словам, готовится блокирующее постановление, которое может приостановить или отменить внедрение данного законопроекта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутат назвал голосование в ВР "позором" и добавил, что "заблокирует эту Раду нахр*н".

Также "Комментарии" писали, что нардеп заявил о необходимости прекратить позорную практику в правительстве.