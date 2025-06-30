В ВР рассказали о перестановках в правительстве: кто может стать новым премьер-министром

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что правительству предстоит новая волна перестановок, которая заденет также премьер-министра Дениса Шмыгаля. По прогнозу Железняка, его уволят с должности.

В июле могут уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк опубликовал состав и возможные изменения в правительстве Украины. По его словам, действующий премьер-министр Денис Шмигаль покинет свой пост. Его место, скорее всего, займет Юлия Свириденко, ныне первая вице-премьер и министерша экономики.

Изменения в правительстве по прогнозу Ярослава Железняка:

— Алексей Кулеба – назначат первым вице-премьером;

— Алексей Соболев, первый заместитель Свириденко – возглавит Минэкономики;

— Алексей Чернышев – уволят, а Министерство национального единства присоединят к другому;

— Константин Марьевич – станет министром Кабинета министров вместо Олега Немчинова;

— Дарья Марчак – станет руководителем Минсоцполитики вместо Оксаны Жолнович;

— Наталья Калмыкова – теряет должность в Министерстве по делам ветеранов;

— Ирина Мудрая, заместитель руководителя ОП – может получить портфель Министерства юстиции.

— Игорь Клименко – вице-премьер по безопасности и обороне, включающий координацию МВД, Минобороны и других "силовых" министерств;

— Оксен Лесной – потеряет должность министра образования, замену ищут;

— Виктор Ляшко – потеряет должность министра здравоохранения;

— Николай Точицкий – потерять должность Министерства культуры.

По словам Железняка, свои должности сохранят: глава МИД Андрей Сибига, министр спорта Матвей Бидный, министр энергетики Герман Галущенко, министр экологии Светлана Гринчук, министр цифровизации Михаил Федоров и министр обороны Рустем Умеров.

"Практически все изменения это когда вместо министра получает портфель его первый заместитель. Все люди из середины системы, почти все из текущего правительства. Все. Вот так кровати и переставили. Наверное, кардинальные изменения заметят лишь те, кто в Правительстве за переклеивание табличек на дверях отвечает", — считает Железняк.

По словам депутата, ориентировочная дата кадровых перестановок в правительстве запланирована на 15 июля. Однако Железняк отмечает, что через две недели ситуация может измениться.

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