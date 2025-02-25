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В ВР провели репетицию перед голосованием за «отчуждение» украинских недр

Офис президента перед исполнением прихотей Трампа якобы провел тест на послушание Верховной Рады

сегодня, 12:10
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Ткачик Олеся

В Верховной Раде вроде бы озаботились полномочиями Владимира Зеленского и предложили постановление, которое четко фиксирует, что нынешний президент должен руководить Украиной пока новый не примет присягу. А выборы нового состоятся только после установления устойчивого мира — то есть тогда, когда это решит действующий офис президента, говорит политический эксперт Александр Кочетков.

В ВР провели репетицию перед голосованием за «отчуждение» украинских недр

Верховная Рада

С первой попытки Совет голосования за постановление провалил. Как предположил эксперт, вероятно, из офиса недостаточно поощрили или наехали.

"Кто-нибудь может подумать, что эта суета — для того, чтобы подтвердить легитимность Зеленского и усилить его позиции на мирных переговорах. Но если это действительно беспокоит ОП, то они продлили бы такое постановление в 2024 году, когда истек формальный срок полномочий Зеленского. А еще лучше, не уничтожали бы в свое время Конституционный Суд Украины, то он своим уважительным решением все бы растолковал", — говорит эксперт.

По его мнению, сегодня произошло не подтверждение легитимности, а напоминание депутатам, в первую очередь, "Слугам", кто в доме хозяин.

"Понятно, что нужное постановление о продлении полномочий Зеленского ОП протянет. Но дальше нужно будет голосовать за предоставление фактически за отчуждение украинских недр, а возможно, и каких-то оккупированных территорий", — говорит Кочетков.

При этом он подчеркивает, что здесь от депутатов потребуется мобилизация всего их послушания. Поэтому голосование за полномочия президента выглядит разминкой перед попыткой поднять более серьезный вес, предположил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Верховная Рада приняла постановление о поддержке демократии в Украине, в котором отмечается, что президент Владимир Зеленский остается на должности до завершения военного положения.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid035eq1Q5jphsj7FFdMmqJAoQ7JhxKNuqtFaC3mA6n6j4r374sBtZ9H8gJZwTFDnZbol&id=100007508473639
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