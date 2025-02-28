В ВР предположили, что гарантии безопасности США для Украины могут быть скрыты

Гарантии безопасности для Украины могут быть не всегда прямыми в рамках соглашения по добыче полезных ископаемых из США, и они могут быть скрытыми, определяясь экономическими и социальными аспектами. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Гарантии безопасности для Украины. Фото: 24 Канал

Он пояснил, что документ, который планируется подписать с США, является своеобразным "предварительным соглашением".

"Это соглашение еще может претерпеть определенные изменения после встречи президентов Украины и США", — сказал Стефанчук.

Также он подчеркнул, что позиция президента Зеленского состоит в том, что гарантии безопасности для Украины являются важным приоритетом, но они не всегда должны быть прямо указаны. Иногда такие гарантии могут быть вписаны в экономические, социальные и другие аспекты соглашения.

"Не обязательно указывать, сколько и какого оружия мы получим, если оно действительно может поступать через экономическую помощь или через взносы в определенные фонды", — добавил председатель Верховной Рады.

Он также отметил, что не стоит торопиться с заключениями по соглашению и лучше дождаться его реализации.



"Я убежден, что это соглашение способно обеспечить серьезную безопасность для Украины в самом широком смысле этого слова", — подчеркнул Стефанчук.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль отмечал, что в предстоящем соглашении между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления будут определены шесть ключевых пунктов.

Шмигаль подчеркнул, что ресурсы и недра Украины остаются в собственности государства и не передаются ни США, ни другим странам. Украина также будет вносить 50% поступлений от своих природных ресурсов в Фонд. США же внесут взносы в этот фонд в виде финансирования, финансовых инструментов и других активов, важных для восстановления Украины.

Как уже писали "Комментарии", из-за отказа президента США Дональда Трампа взять на себя обязательства в рамках соглашения о безопасности полезных ископаемых, Украина может начать давить на Европу, требуя гарантий безопасности.