В ВР объяснили, когда в Украине состоятся президентские выборы

Президент Украины Владимир Зеленский был избран на основе демократических выборов. Следующие выборы пройдут после того, как в стране завершится военное положение. Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Он подчеркнул, что важно понять, есть ли призывы к проведению выборов во время войны реальным шагом или это лишь попытка дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Сейчас нам необходимы патроны, а не бюллетени", — отметил спикер парламента, добавив, что Россия не имеет никакого права диктовать Украине условия.

"Мы не будем повторять их методы, где победитель уже известен до начала голосования, а выборы проходят параллельно с псевдореферендумами — под дулами российских автоматов", — сказал Стефанчук.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не стремилась к миру, прикрывая свою агрессию фальшивыми мирными инициативами.

"Их сценарий неизменен: сначала оккупация, потом давление из-за переговоров, которые должны только закрепить добытое силой", — добавил глава Верховной Рады.

Недавно президент США Дональд Трамп высказался по поводу выборов в Украине, утверждая, что поддержка Зеленского среди населения якобы составляет всего 4%.

Ранее, как писали "Комментарии", Руслан Стефанчук прокомментировал упреки президента США Дональда Трампа по поводу проведения выборов в Украине.

"Украина не отказывается от демократии. Но выборы возможны только после окончания действия военного положения. Это прямая норма украинского закона. Придумывать "демократию" под обстрелами — это не демократия, а спектакль, в котором главный выгодоприобретатель сидит в Кремле. Украине нужны шары, а не бюллетени", — написал Стефанчук на своей фейсбук-странице.