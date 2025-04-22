Покупает ли Украина российский газ: в Верховной Раде удивили заявлением

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко заявил, что Украина точно покупает российский газ на четвертый год полномасштабного вторжения. По его словам, это происходит из-за европейского рынка, на который попадает газ из России.

Российский газ. Фото из открытых источников

Алексей Кучеренко в эфире телемарафона заявил о возможности того, что Украина до сих пор может покупать российский газ. Как объясняет народный депутат, это происходит косвенно из-за европейского газового рынка, в частности Венгрии и Сербии, которые продолжают покупать газ у России через Турцию.

"Европа – это единственный газовый рынок. Там действует принцип замещения. Мы не знаем де-факто, какой мы покупаем газ. Я должен вас разочаровать, мы может и российский газ... не может, а точно покупаем и российский газ, который заходит через "Турецкий поток" на Сербию на Венгрию", — сказал заместитель председателя комитета ВР по энергетике.

По словам Кучеренко, "происхождение молекул мы не можем сделать", чтобы точно определить, попадает ли в Украину добываемый в России газ.

Напомним, что официально Украина отказалась покупать газ у России 10 лет назад, а именно в 2015 году из-за военной агрессии РФ. С этого времени Украина импортирует газ с рынков Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие страны стали больше покупать российскую нефть и газ после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Пока страны ЕС отказываются от российского газа, три страны увеличивают импорт из России.

Также "Комментарии" писали, что Евросоюз отказался вводить санкции против российского сжиженного природного газа.