Покупает ли Украина российский газ: в Верховной Раде удивили заявлением

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Slava Kot
Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко заявил, что Украина точно покупает российский газ на четвертый год полномасштабного вторжения. По его словам, это происходит из-за европейского рынка, на который попадает газ из России.
Российский газ. Фото из открытых источников
Алексей Кучеренко в эфире телемарафона заявил о возможности того, что Украина до сих пор может покупать российский газ. Как объясняет народный депутат, это происходит косвенно из-за европейского газового рынка, в частности Венгрии и Сербии, которые продолжают покупать газ у России через Турцию.
По словам Кучеренко, "происхождение молекул мы не можем сделать", чтобы точно определить, попадает ли в Украину добываемый в России газ.
Напомним, что официально Украина отказалась покупать газ у России 10 лет назад, а именно в 2015 году из-за военной агрессии РФ. С этого времени Украина импортирует газ с рынков Европы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие страны стали больше покупать российскую нефть и газ после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Пока страны ЕС отказываются от российского газа, три страны увеличивают импорт из России.
Также "Комментарии" писали, что Евросоюз отказался вводить санкции против российского сжиженного природного газа.
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