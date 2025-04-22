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Главная Новости Политика Украины 2025 Покупает ли Украина российский газ: в Верховной Раде удивили заявлением
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Покупает ли Украина российский газ: в Верховной Раде удивили заявлением

Несмотря на официальный отказ, Украина может получать до сих пор российский газ.

сегодня, 11:20
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Автор:
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Slava Kot

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко заявил, что Украина точно покупает российский газ на четвертый год полномасштабного вторжения. По его словам, это происходит из-за европейского рынка, на который попадает газ из России.

Покупает ли Украина российский газ: в Верховной Раде удивили заявлением

Российский газ. Фото из открытых источников

Алексей Кучеренко в эфире телемарафона заявил о возможности того, что Украина до сих пор может покупать российский газ. Как объясняет народный депутат, это происходит косвенно из-за европейского газового рынка, в частности Венгрии и Сербии, которые продолжают покупать газ у России через Турцию.

"Европа – это единственный газовый рынок. Там действует принцип замещения. Мы не знаем де-факто, какой мы покупаем газ. Я должен вас разочаровать, мы может и российский газ... не может, а точно покупаем и российский газ, который заходит через "Турецкий поток" на Сербию на Венгрию", — сказал заместитель председателя комитета ВР по энергетике.

По словам Кучеренко, "происхождение молекул мы не можем сделать", чтобы точно определить, попадает ли в Украину добываемый в России газ.

Напомним, что официально Украина отказалась покупать газ у России 10 лет назад, а именно в 2015 году из-за военной агрессии РФ. С этого времени Украина импортирует газ с рынков Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие страны стали больше покупать российскую нефть и газ после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Пока страны ЕС отказываются от российского газа, три страны увеличивают импорт из России.

Также "Комментарии" писали, что Евросоюз отказался вводить санкции против российского сжиженного природного газа.



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Источник: https://suspilne.media/news/schedule/tv/
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