В Верховной Раде заявили, что могут быстее отменить военное положение в Украине

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Slava Kot
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что, несмотря на решение парламента продлить действие военного положения до 6 августа, его могут отменить ранее. По словам Черняева, это может быть в случае окончания войны.
В Украине могут отменить военное положение. Фото из открытых источников
Егор Чернев в кулуарных помещениях Верховной Рады рассказал, что парламент может в любое время снять военное положение, если закончится война в Украине.
Однако Чернев подчеркнул, что во время продолжающейся военной агрессии России Украина должна продолжать военное положение. По его словам, это нужно, чтобы Украина не подверглась капитуляции в войне перед Россией, а также продолжила выполнять свои функции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 16 апреля Верховная Рада проголосовала за продление военного положения на 90 дней, то есть до 6 августа. Только один депутат был против этого решения.
Также "Комментарии" писали об Арахамии, который саркастически отреагировал на депутатов, выступивших против продления военного положения.
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