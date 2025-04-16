В Верховной Раде заявили, что могут быстее отменить военное положение в Украине

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что, несмотря на решение парламента продлить действие военного положения до 6 августа, его могут отменить ранее. По словам Черняева, это может быть в случае окончания войны.

В Украине могут отменить военное положение. Фото из открытых источников

Егор Чернев в кулуарных помещениях Верховной Рады рассказал, что парламент может в любое время снять военное положение, если закончится война в Украине.

"Продление на 90 дней, не означает, что это будет 90 дней. Если мы достигнем мира в этой войне раньше, то совершенно ясно, что Верховная Рада может своими голосами поддержать прекращение военного положения в любое время в течение этих 90 дней", — пояснил народный депутат.

Однако Чернев подчеркнул, что во время продолжающейся военной агрессии России Украина должна продолжать военное положение. По его словам, это нужно, чтобы Украина не подверглась капитуляции в войне перед Россией, а также продолжила выполнять свои функции.

"Прекращение военного положения в Украине приведет к изменению функционирования наших военно-гражданских администраций, изменению функционирования государственного аппарата, изменению финансирования нашей армии. Фактически это будет означать капитуляцию для нашего врага, и для наших партнеров, которым не будет смысла поддерживать Украину, потому что она сама признала, что военного положения уже нет", добавил депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 16 апреля Верховная Рада проголосовала за продление военного положения на 90 дней, то есть до 6 августа. Только один депутат был против этого решения.

Также "Комментарии" писали об Арахамии, который саркастически отреагировал на депутатов, выступивших против продления военного положения.