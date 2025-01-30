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В Верховной Раде сравнили Фицо с Антонеску и потребовали извинений

Фицо действует в интересах России и говорит от имени оккупантов, считают в Верховной Раде

сегодня, 09:38
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Ткачик Олеся

Словацкий премьер Роберт Фицо должен принести извинения Украине как минимум за публичное участие в войне против Украины на стороне страны-агрессора России, заявила нардеп Ирина Фриз.

В Верховной Раде сравнили Фицо с Антонеску и потребовали извинений

Роберт Фицо

По ее словам, очевидна слабость официального словацкого режима, ведь его измена народу Словакии и памяти погибших в противостоянии с Московией во время Пражской весны 1968 года понятна и для словаков, и для ЕС. Именно с этим связаны протесты народа Словакии против правления Фицо. Народ соседнего государства помнит кровавые последствия заигрывания с Россией, добавила нардеп.

"Фицо говорит не от имени Словакии. Он говорит от имени оккупанта, забыв свою историю, европейские и христианские ценности. Он стал пресс-спикером российских нефтегазовых денег, которым обязан организацией собственного лакшера отдыха на азиатских курортах", — подчеркнула Фриз.

По ее мнению, Фицо войдет в историю, но войдет в нее вляпавшись своими поступками как и другие пособия палачей и агрессоров: Антонеску, Ласло Бардошши.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что после решения Украины остановить транзит российского газа Роберт Фицо начал активно критиковать Украину и Владимира Зеленского. Кроме того, премьер Словакии пригрозил заблокировать продолжение помощи Киеву, если Украина не возобновит транзит российского газа. Зеленский отреагировал на заявления словацкого лидера и заявил, что Фицо выбирает Москву вместо США, где может покупать газ.

Также "Комментарии" рассказывали , что министерство иностранных дел Украины выступило с комментарием из-за скандальных заявлений Фицо. В ведомстве отметили, что словацкий лидер из-за падения доверия в обществе и протестов против его пророссийского курса правительства решил искать врагов в Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/Iryna.Friz/posts/pfbid02dGzqQePDt61Zfb5XYWAkh9A8jBYWCjYXjxYaE1jLtLQc7GqvztpFinoijzvxjfBUl
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