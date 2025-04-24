В Верховной Раде сказали, что произойдет, если США признают Крым российским

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Ткачик Олеся
США действительно не требовали от Украины признания Крыма российским, отметил нардеп Николай Княжицкий. По его словам, американцы хотели, чтобы Украина и страны Европы согласились с тем, что США самостоятельно признают Крым российским. Следовательно, большинство санкций против России, введенных в ответ на аннексию Крыма, будет отменено.
Крым
Как говорит нардеп, ни Украина, ни Европа не могут согласиться с таким решением, потому что оно откроет "ящик Пандоры". Дело в том, добавляет политик, что в мире много территорий, на которые могут посягать более сильные соседи.
По его мнению, США слишком слабы без поддержки Европы, а американское общество не поддержит такой политики своего правительства. Именно поэтому американское правительство и нервничает из-за негативного восприятия его миротворческой политики странами Европы и Украиной.
В этой ситуации, говорит Княжицкий, Украина должна напомнить миру о геноциде крымскотатарского народа, его судьбе, признать крымскотатарскую национально-территориальную автономию. Это поможет миру понять, почему аннексия Крыма абсолютно неприемлема, добавил политик.
Политик добавил, что у Украины есть хороший шанс выстоять и победить.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп помогает Путину добить Украину.
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