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В Верховной Раде сказали, что произойдет, если США признают Крым российским

В Верховной Раде сказали, что произойдет, если США в одностороннем порядке признают Крым российской территорией

сегодня, 10:04 comments1180
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Ткачик Олеся

США действительно не требовали от Украины признания Крыма российским, отметил нардеп Николай Княжицкий. По его словам, американцы хотели, чтобы Украина и страны Европы согласились с тем, что США самостоятельно признают Крым российским. Следовательно, большинство санкций против России, введенных в ответ на аннексию Крыма, будет отменено.

В Верховной Раде сказали, что произойдет, если США признают Крым российским

Крым

Как говорит нардеп, ни Украина, ни Европа не могут согласиться с таким решением, потому что оно откроет "ящик Пандоры". Дело в том, добавляет политик, что в мире много территорий, на которые могут посягать более сильные соседи.

"Если США в одностороннем порядке признают Крым российским, это означает разрыв с Европой, переход на сторону России и отказ от роли гаранта демократии в мире. Готова ли Америка к такому? Нет", – убежден нардеп.

По его мнению, США слишком слабы без поддержки Европы, а американское общество не поддержит такой политики своего правительства. Именно поэтому американское правительство и нервничает из-за негативного восприятия его миротворческой политики странами Европы и Украиной.

В этой ситуации, говорит Княжицкий, Украина должна напомнить миру о геноциде крымскотатарского народа, его судьбе, признать крымскотатарскую национально-территориальную автономию. Это поможет миру понять, почему аннексия Крыма абсолютно неприемлема, добавил политик.

"Мир возможен только тогда, когда будет установлено всеобъемлющее перемирие, в Украину зайдут стабилизационные европейские войска, а за столом переговоров окажутся Украина, Европа, США и Россия", — считает Княжицкий.

Политик добавил, что у Украины есть хороший шанс выстоять и победить.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп помогает Путину добить Украину.




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Источник: https://www.facebook.com/mykolakn/posts/pfbid037YwkLZz4WgLDkR3qxf6tYMWSvRRnZu1w4eafLBgHVQyjJ4RK4zZieQXuMBK8zjGWl?locale=ru_RU
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