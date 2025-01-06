В Верховной Раде рассказали, когда полностью восстановят сломанные реестры и была ли утечка данных

6 января состоялось заседание ВСК, которое было посвящено сломанным российскими хакерами реестрам. Как сообщил народный депутат Игорь Фрис, в скором времени будет запущен реестр юридических лиц.

Кибератака россиян

По его информации, недвижимость, исполнительное производство, а с ним должники, обременение движимого – запустят следующим этапом все вместе. Апостиль восстановят самым последним.

Период запуска реестров ориентировочный – 7-20 дней. Зависит от проблем, с которыми столкнутся, отметил Фрис.

"Вопрос утечки информации. Гарантировать, что ее не было – невозможно. Объем безумный поэтому скорее всего его простым интернет трафиком даже за год нельзя было бы скачать. Однако мы можем быть уверены, что вся информация сохранена и будет восстановлена. Сейчас идет проверка, не было ли вмешательства и закладок. Работа, которая ведется прежде всего – восстановление скомпрометированных средств. Снос всего программного обеспечения и установки нового с дополнительной защитой", — сообщил Фрис.

Кроме того, нардеп добавил, что необходимо решение Кабмина о бронировании работников НАИС и отнесении предприятия к критической инфраструктуре (недавно получил повестку ключевой админ).

"НАИС перевыпустит Google идентификаторы для всех регистраторов. Выразил видение, что системность должна быть конечно, но не должна повлиять на работу регистраторов, когда возобновится доступ. Решения – новые идентификаторы будут делать, а старые это время будут работать. Ориентировочное время на замену – две недели – месяц (вопросы в прифронтовых областях)", — рассказал нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Артем Карпинский, эксперт по кибербезопасности, сообщил о самой большой за последнее время внешней кибератаке на государственные реестры Украины, которая произошла 19 декабря. В результате атаки временно прекращена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся под управлением Министерства юстиции.



