В Верховной Раде рассказали, когда полностью восстановят сломанные реестры и была ли утечка данных

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Ткачик Олеся
6 января состоялось заседание ВСК, которое было посвящено сломанным российскими хакерами реестрам. Как сообщил народный депутат Игорь Фрис, в скором времени будет запущен реестр юридических лиц.
Кибератака россиян
По его информации, недвижимость, исполнительное производство, а с ним должники, обременение движимого – запустят следующим этапом все вместе. Апостиль восстановят самым последним.
Период запуска реестров ориентировочный – 7-20 дней. Зависит от проблем, с которыми столкнутся, отметил Фрис.
Кроме того, нардеп добавил, что необходимо решение Кабмина о бронировании работников НАИС и отнесении предприятия к критической инфраструктуре (недавно получил повестку ключевой админ).
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Артем Карпинский, эксперт по кибербезопасности, сообщил о самой большой за последнее время внешней кибератаке на государственные реестры Украины, которая произошла 19 декабря. В результате атаки временно прекращена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся под управлением Министерства юстиции.
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