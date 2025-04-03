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В Верховной Раде рассказали, чего хочет Китай в войне России против Украины

Китай играет на все возможные фронты, и никогда не отдать лавры миротворца

сегодня, 18:00
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Ткачик Олеся

Китай внимательно следит за международными дипломатическими процессами и позиционирует себя миротворцем. Если же в урегулировании войны РФ против Украины появятся существенные сдвиги, Пекин может активизировать свое участие, убежден председатель комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

В Верховной Раде рассказали, чего хочет Китай в войне России против Украины

Китай

По его словам, Китай стремится быть в курсе всех геополитических событий и не готов уступать роль миротворца, в том числе США.

"Он не согласится отдать лавры миротворца, скажем, тому же Трампу, то есть Соединенным Штатам Америки. То есть, если произойдут какие-то действительно серьезные сдвиги, направленные на то, чтобы добиться режима прекращения огня, то Китай, конечно, хотел бы принять в этом участие”, — отметил Мережко.

При этом нардеп подчеркнул, что Китай стремится поддерживать стабильные отношения со всеми странами, что приводит его интерес к предстоящей реконструкции Украины после войны.

По его словам Китай уже сейчас предлагает свое участие в экономических проектах, связанных с восстановлением украинской экономики. Это попытка заглянуть в будущее и занять выгодную позицию, считает политик.

Мережко отметил, что китайская дипломатия отличается осторожностью и консерватизмом.

"Во многом его дипломатия, внешняя политика напоминает советскую, даже стилистически. Все-таки накладывает на себя отпечаток тот факт, что это авторитарное, даже тоталитарное государство, и политика у него соответствующая. Поэтому ожидать каких-то новелл или каких-то прорывных, знаете ли, таких неконвенциональных, неортодоксальных идей в сфере внешней политики вряд ли стоит", — сказал нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Китай никогда не бросит Путина.




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Источник: https://uatv.ua/uk/kytaj-pozytsionuye-sebe-na-mizhnarodnij-areni-yak-myrotvortsya-i-ne-pogodytsya-viddaty-tsi-lavry-ssha-dumka/
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