В Верховной Раде рассказали, чего хочет Китай в войне России против Украины

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Ткачик Олеся
Китай внимательно следит за международными дипломатическими процессами и позиционирует себя миротворцем. Если же в урегулировании войны РФ против Украины появятся существенные сдвиги, Пекин может активизировать свое участие, убежден председатель комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.
Китай
По его словам, Китай стремится быть в курсе всех геополитических событий и не готов уступать роль миротворца, в том числе США.
При этом нардеп подчеркнул, что Китай стремится поддерживать стабильные отношения со всеми странами, что приводит его интерес к предстоящей реконструкции Украины после войны.
По его словам Китай уже сейчас предлагает свое участие в экономических проектах, связанных с восстановлением украинской экономики. Это попытка заглянуть в будущее и занять выгодную позицию, считает политик.
Мережко отметил, что китайская дипломатия отличается осторожностью и консерватизмом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Китай никогда не бросит Путина.
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