В Верховной Раде раскрыли, ратифицируют ли соглашение с США по ископаемым

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Ткачик Олеся
Министр экономик Юлия Свириденко сообщила о том, что сделан шаг к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. По ее словам, между Украиной и Соединенными Штатами Америки подписан Меморандум, удостоверяющий конструктивную совместную работу команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам.
Свириденко сообщила, что готовится создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Соответствующее соглашение откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов.
На ее заявление отреагировала нардеп Марьяна Безуглая и намекнула, что могут возникнуть проблемы с ратификацией в Верховной Раде соглашения с американцами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде рассказали о трех угрозах для Украины, которые могут быть у соглашения о полезных ископаемых. В первую очередь нардепам не нравится то, что соглашение с американцами не предусматривает никаких гарантий безопасности для Украины. Кроме того, народные депутаты обеспокоены тем, что в соглашении может возникнуть некий долг Украины перед США за оказанную ранее помощь.
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