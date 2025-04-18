В Верховной Раде раскрыли, ратифицируют ли соглашение с США по ископаемым

Министр экономик Юлия Свириденко сообщила о том, что сделан шаг к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. По ее словам, между Украиной и Соединенными Штатами Америки подписан Меморандум, удостоверяющий конструктивную совместную работу команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам.

Свириденко сообщила, что готовится создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Соответствующее соглашение откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов.

"Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину. Впереди финализация текста Соглашения и его подписание. А дальше – ратификация парламентами", — сообщила Свириденко.

На ее заявление отреагировала нардеп Марьяна Безуглая и намекнула, что могут возникнуть проблемы с ратификацией в Верховной Раде соглашения с американцами.

"Ни один украинский парламент этого не ратифицирует, если будет угроза суверенитета, как и любую капитуляцию. Но хорошо, что предпринимаются попытки вернуть американцев к здравому смыслу", — отметила народный депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде рассказали о трех угрозах для Украины, которые могут быть у соглашения о полезных ископаемых. В первую очередь нардепам не нравится то, что соглашение с американцами не предусматривает никаких гарантий безопасности для Украины. Кроме того, народные депутаты обеспокоены тем, что в соглашении может возникнуть некий долг Украины перед США за оказанную ранее помощь.



