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Главная Новости Политика Украины 2025 В Верховной Раде раскрыли, ратифицируют ли соглашение с США по ископаемым
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В Верховной Раде раскрыли, ратифицируют ли соглашение с США по ископаемым

Украина и США подписали меморандум по заключению соглашения по ископаемым

сегодня, 11:29
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Ткачик Олеся

Министр экономик Юлия Свириденко сообщила о том, что сделан шаг к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. По ее словам, между Украиной и Соединенными Штатами Америки подписан Меморандум, удостоверяющий конструктивную совместную работу команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам.

В Верховной Раде раскрыли, ратифицируют ли соглашение с США по ископаемым

Свириденко сообщила, что готовится создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Соответствующее соглашение откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов.

"Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину. Впереди финализация текста Соглашения и его подписание. А дальше – ратификация парламентами", — сообщила Свириденко.

На ее заявление отреагировала нардеп Марьяна Безуглая и намекнула, что могут возникнуть проблемы с ратификацией в Верховной Раде соглашения с американцами.

"Ни один украинский парламент этого не ратифицирует, если будет угроза суверенитета, как и любую капитуляцию. Но хорошо, что предпринимаются попытки вернуть американцев к здравому смыслу", — отметила народный депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде рассказали о трех угрозах для Украины, которые могут быть у соглашения о полезных ископаемых. В первую очередь нардепам не нравится то, что соглашение с американцами не предусматривает никаких гарантий безопасности для Украины. Кроме того, народные депутаты обеспокоены тем, что в соглашении может возникнуть некий долг Украины перед США за оказанную ранее помощь.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0ATtezfEvr6o5WKu5T7R1wzapd3cEvc7CUZRMwWLcXpbYJhDQJ31ntTZdXMMEqpZrl
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