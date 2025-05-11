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В Верховной Раде отреагировали на предложение Путина и предупредили ЕС о терактах

В Верховной Раде предупредили Европу о том, что Путин может устроить серию терактов, чтобы вызвать панику

сегодня, 08:29
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Ткачик Олеся

В Верховной Раде отреагировали на ночную пресс-конференцию кремлевского диктатора Владимира Путина. По словам нардепа Лизы Богуцкой, из всего того, что он заявил, можно выделить несколько ключевых меседжей.

В Верховной Раде отреагировали на предложение Путина и предупредили ЕС о терактах

Верховная Рада

Во-первых, Путин нагло солгал о том, что он якобы и сам неоднократно предлагал 30-дневное перемирие, которое всегда "нарушал Киевский режим".

Во-вторых, диктатор заявил о том, что он объявил Пасхальное перемирие, но опять же "Киевский режим бомбил Москву".

В-третьих, Путин заявил, что при объявленном им перемирии на день победы Киев многократно с 8-го по 10-е мая пытался прорвать границу Курской и Белгородской областей.

В-четвертых, диктатор заявил, что он готов на 30-дневное перемирие без всяких условий, но после возобновления переговоров в Стамбуле в контексте переговоров 2022 года и не раньше 15 числа. Он добавил, что переговоры в Стамбуле могут привести к перемирию, если стороны договорятся.

"Короче: Путин отказался от предложения Зеленского, Макрона, Стармера, Мерца, Туска, и, соответственно, Трампа. 12-число уже завтра. Сегодня в столицах европейских государств может пройти серия терактов. Ну или ещё какая-то дрянь. То, что Россия будет бомбить Украину, мы уже привыкли. Цель путина — нагнуть Европу. Сможет?" — отметила Богуцкая.

При этом она считает, что Путин уже реально всем надоел.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин предложил прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Как считает оппозиционный российский журналист Иван Яковина, он это сделал потому, что на 12-13 мая у него запланирован массированный удар баллистическими ракетами. Как считает эксперт, Путин хочет запугать Украину перед переговорами.




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Источник: https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/pfbid02MwsCvMuToD3cu5ZKNLBzMqqmauysqm9kHytC5B8JDEAJHSjKxwknsYCAH5dMYduHl?locale=ru_RU
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