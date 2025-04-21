logo

BTC/USD

87472.33

ETH/USD

1644.48

LTC/USD

80.57

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

47.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 В Верховной Раде отреагировали на предложение подарить Путину Крым
commentss НОВОСТИ Все новости

В Верховной Раде отреагировали на предложение подарить Путину Крым

В Верховной Раде посоветовали украинцам не волноваться по поводу вбросов о том, что Киев должен подарить Путину Крым

сегодня, 10:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Холодным душем в "полываный понедельник" назвал статью в The Wall Street Journal о возможности признания Крыма российским, нардеп Сергей Рудык. По его словам, эта информация повлекла за собой панику среди украинцев и новую волну "зрады". Впрочем, говорит нардеп, который сейчас воюет на фронте, в этой ситуации необходимо мыслить прагматично.

В Верховной Раде отреагировали на предложение подарить Путину Крым

Крым

"Никакого юридического механизма передачи Крыма просто не существует. Даже намека нет, ни в нашей Конституции, ни в законодательстве, ни в международном праве. "Отдать" или "подарить" свои территории не могут даже современные монархии. Мы не в 16 или 17 веке, когда можно было просто прийти, убить, завоевать и присоединить колонии, — подчеркнул народный депутат

Именно поэтому он советует украинцам сохранять спокойствие и не реагировать ни на какие-либо вбросы.

"Информационного мусора в ближайшие месяцы еще будет очень, и очень много, к сожалению", — подытожил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации западных медиа американский президент Дональд Трамп якобы ожидает от украинских властей ответа о признании Крыма российским и официальном отказе от вступления в НАТО WSJ отмечает, что, по словам западных чиновников, эти идеи были изложены в конфиденциальном документе. поделились с высокопоставленными европейскими чиновниками. Аналитики подчеркивают, что сейчас США ждут ответа Киева, которые, вероятно, будут озвучены на встрече переговорщиков США, Украины и Европы в Лондоне. Если стороны согласуют свои позиции, их можно будет передать в Кремль и дальше следить за позицией Москвы.

Также "Комментарии" рассказывали , что предложение от США с Крымом для Украины является политическим цугцвангом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/serhiy.rudyk.3/posts/pfbid02yveCEpkRFsH6oUGi28YwizrZFW4zy3pWqHuT6ikLQfLTB6bZCNDmaMjBudXnuCKDl?locale=ru_RU
Теги:

Новости

Все новости