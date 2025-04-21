В Верховной Раде отреагировали на предложение подарить Путину Крым

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Ткачик Олеся
Холодным душем в "полываный понедельник" назвал статью в The Wall Street Journal о возможности признания Крыма российским, нардеп Сергей Рудык. По его словам, эта информация повлекла за собой панику среди украинцев и новую волну "зрады". Впрочем, говорит нардеп, который сейчас воюет на фронте, в этой ситуации необходимо мыслить прагматично.
Крым
Именно поэтому он советует украинцам сохранять спокойствие и не реагировать ни на какие-либо вбросы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации западных медиа американский президент Дональд Трамп якобы ожидает от украинских властей ответа о признании Крыма российским и официальном отказе от вступления в НАТО WSJ отмечает, что, по словам западных чиновников, эти идеи были изложены в конфиденциальном документе. поделились с высокопоставленными европейскими чиновниками. Аналитики подчеркивают, что сейчас США ждут ответа Киева, которые, вероятно, будут озвучены на встрече переговорщиков США, Украины и Европы в Лондоне. Если стороны согласуют свои позиции, их можно будет передать в Кремль и дальше следить за позицией Москвы.
Также "Комментарии" рассказывали , что предложение от США с Крымом для Украины является политическим цугцвангом.
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