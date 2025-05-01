В Верховной Раде оценили соглашение с американцами по недрам и указали на главный недостаток

Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. При этом, как отметил нардеп Николай Княжицкий, сейчас трудно сказать, хорошо ли это для Украины или нет, пока соглашение не будет передано в парламент для ознакомления и ратификации.

Верховная Рада

Как подчеркнул народный депутат, правительство не привлекало Верховную Раду к подготовке соглашения, но обратится в Раду за ратификации. По его словам, любое улучшение отношений между Украиной и США позитивно и соглашение этому способствует.

"Как сказал Президент, Соединенные Штаты стремятся содействовать завершению этой жестокой и бессмысленной войны. Это соглашение четко сигнализирует России о том, что администрация Трампа отдана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и преуспевающей Украине в долгосрочной перспективе", — сказал министр финансов Скотт Бассент.

Княжицкий добавил, что это, пожалуй, все, что мы услышали о безопасности Украины после подписания соглашения.

"Хорошо, что это хоть. Ибо в самом соглашении никаких гарантий безопасности нет. Пресса цитирует такую запись в соглашении: Киев и Вашингтон соглашаются с тем, что она подтверждает "долгосрочную стратегическую согласованность" между двумя странами и "поддержку США безопасности, процветания, реконструкции и интеграции Украины в мировые экономические системы", — говорит политик.

По его словам, соглашение касается редкоземельных металлов, нефти и газа за новыми лицензиями и не включает контроль над Запорожской АЭС и другими объектами энергетики.

"Я уже говорил, что редкоземельных металлов у нас мало, а добываемые до сих пор было нерентабельно. Иначе их бы уже добывали. Из сделки непонятно, кто именно будет инвестировать в фонд, который по сделке создан. Это будут не Трамп с Бассентом, а частные компании. И если им инвестировать будет неинтересно, сделка будет стоить бумаге, на которой отпечатана и не стоит наших нервов", — отметил Княжицкий.

По его словам, в парламенте ждут полный текст соглашения с верой, что оно будет стимулировать США поддерживать Украину оружием и средствами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Шмигаль раскрыл основные детали соглашения с американцами по ресурсам.



