Народные депутаты возмущены — их фактически отстранили от разработки соглашения по полезным ископаемым. Нардепы два дня подряд требуют заседания и объяснений от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по соглашению о редкоземельных металлах.

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Об этом рассказала народная депутат Украины Ирина Фриз в эфире Ранок.LIVE. Нардепка подчеркнула, что правительство фактически отстранило Верховную Раду от работы над документом, хотя по закону международные соглашения должны быть ратифицированы парламентом.

"Если бы депутаты были причастны к работе над этим соглашением, я уверена, что и президент, и правительство имели бы гораздо больше адвокации относительно ее плюсов или к угрозам, которые она может содержать в себе и которые нужно откорректировать", — убеждена Фриз.

При этом она отмечает, что депутаты не знают содержание соглашения.

“Я так же как и вы, и как и все граждане, вчера из открытых источников узнала о рамочной первой части. С моей точки зрения, к этому соглашению 100% должны готовиться приложения”, — отметила Фриз.

Нардепка также привела пример соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, разбитого на темы отрасли. По ее словам, каждый пункт выписан с отдельной ссылкой, в том числе регламентные нормы, как международного законодательства, так и украинского украинского.

“Это соглашение, которое сегодня доступно, так называемый драфт с моей точки зрения, это право на то, что будет подписано в Соединенных Штатах Америки. И 100% неприемлемо то, что ни граждане, ни депутаты не имеют возможности ознакомиться с ключевым — это с приложениями к этому соглашению, которые оно 100% имеет”, — подчеркнула нардепка.

Напомним, Зеленский, как писал портал "Комментарии", не признает долгов перед США.