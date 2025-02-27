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Кречмаровская Наталия
Народные депутаты возмущены — их фактически отстранили от разработки соглашения по полезным ископаемым. Нардепы два дня подряд требуют заседания и объяснений от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по соглашению о редкоземельных металлах.
Иллюстративное фото
Об этом рассказала народная депутат Украины Ирина Фриз в эфире Ранок.LIVE. Нардепка подчеркнула, что правительство фактически отстранило Верховную Раду от работы над документом, хотя по закону международные соглашения должны быть ратифицированы парламентом.
При этом она отмечает, что депутаты не знают содержание соглашения.
Нардепка также привела пример соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, разбитого на темы отрасли. По ее словам, каждый пункт выписан с отдельной ссылкой, в том числе регламентные нормы, как международного законодательства, так и украинского украинского.
Напомним, Зеленский, как писал портал "Комментарии", не признает долгов перед США.
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