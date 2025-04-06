В Украине выросла зарплата народных депутатов: на сколько

Зарплаты народных депутатов Украины выросли в среднем на 9-10 тысяч гривен ежемесячно. Об этом сообщила парламентская аналитика Движения "Честно" София Лазарова в эфире телеканала "Киев24".

Зарплаты народных депутатов в Украине (фото из открытых источников)

По ее словам, повышение зарплат связано с увеличением прожиточного минимума, на который ориентируется при начислении окладов для депутатов.

Несмотря на рост доходов, Лазарова обратила внимание на то, что многие депутаты декларируют значительное состояние — наличные деньги, ценное имущество, недвижимость. Впрочем, даже при этом часть из них продолжают получать компенсации из госбюджета за аренду жилья или проживание в Киеве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в декабре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 79,8 тысяч гривен. По сравнению с январем (38,6 тысяч гривен) зарплата увеличилась более чем в два раза. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Отмечается, что декабрь не показательный месяц, поскольку в конце года выплачиваются различные премии и надбавки. В среднем за год зарплата 21,8 тысяч чиновников составила 54,4 тысяч гривен. Зарплата чиновников значительно превышает средний уровень по отношению к Украине. По данным ПФУ, в сентябре зарплата составила 18 тысяч гривен.

По данным Минфина, в декабре лидирует по уровню зарплат Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. В среднем его работники получают зарплату 134,5 тысячи гривен. В министерстве работает 380 человек. В Министерстве иностранных дел получают 125 тысяч гривен (140 человек). Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на третьем месте – 122,3 тысяч гривен (35 человек). Также высокие зарплаты в Антимонопольном комитете – 118,2 тысяч гривен (268 человек).





