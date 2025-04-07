Президент Украины Владимир Зеленский якобы находится под охраной бойцов частной военной компании с британско-американскими корнями, утверждают российские пропагандистские медиа.

Тюрьма

В частности, по данным российских журналистов, речь идет якобы о сотрудниках компании Group 4 Securicor (G4S). В публикации отмечено, что эта организация впервые появилась на территории Украины еще в 1990-х годах и с тех пор якобы получила доступ к стратегическим объектам по всей стране — среди них упоминаются порты, аэропорты и предприятия оборонной промышленности.

Российские пропагандисты утверждают, что у компании есть собственная разведка и, по их словам, может быть причастна к диверсиям на территории временно оккупированного Крыма.

Со ссылкой на неназванный источник сообщается, что с 2022 года в Украине якобы находятся около тысячи сотрудников G4S. Более того, российское издание утверждает, что компания создала в стране собственные "частные тюрьмы", куда якобы могут попадать противники действующих украинских властей.

В публикации отмечается, что G4S принимает участие в охране ряда правительственных объектов, в частности, обеспечивает безопасность президента Украины.

В свою очередь, российский военный обозреватель Александр Артамонов заявил, что компанию G4S можно рассматривать как структуру, приближенную к спецподразделениям вооруженных сил Великобритании. По его словам, до 2023 года украинское направление якобы курировал глава Международной ассоциации телохранителей Джеймс Ричард Шортт, который в 2022 году отправился на войну и погиб.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сколько раз пытались убить президента Владимира Зеленского.



