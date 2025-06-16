В Украине планируется отставка премьера и замена всего правительства: что известно

В Офисе Президента Украины снова планируют отставку премьер-министра и замену всего Правительства. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"Есть у власти традиция, "каждое лето увольнять Шмыгаля". Без преувеличения эта попытка была летом 2020, 21, 22, 23 и особенно активно 2024 года. Потом правда министры менялись, а Шмыгаль – нет . Но на этот раз сразу три источника подтвердили, что да: в ближайшее время ОП планирует все же уволить Шмыгаля. В эти выходные решения здесь уже приняты. На сколько окончательно это может быть. Поэтому традиционный летний сезон Премьериады считайте открытым", – отмечает нардеп.

По его словам, причин такого решения может быть несколько:

▪ Во-первых, на самом деле правительство уже потеряло поддержку. Даже среди своих депутатов.

" Конечно не быстро, а со временем Разумков собрал бы 150 голосов на процедуру. А отдавать инициативу оппозиции да еще и Дмитрию точно не хотят ", – комментирует нардеп.

▪ Плюс, действительно много провалов. Особенно в экономическо-бюджетной сфере. И они только скапливаются.

▪ Третье, так как выборов в ближайшее время не будет, нужно хоть какое-то обновление показать. А здесь это только Кабмин.

"Плюс сейчас время хорошее для главы ОП искать нового ПМ. Потому что здесь кандидат только один и не чуждая ему: Юлия Свириденко. Все другие, включая Кулебу, сошли с забега за премьерское кресло", – заметил Железняк.

Что касается времени и графика, то нардеп отметил, что на этой или следующей неделе в июне нужно внести небольшую правку в ЗУ "О правовом режиме военного положения" в статью №10 "Недопустимость прекращения полномочий органов государственной власти в условиях военного положения". Там сейчас формально юридически нельзя уволить премьера, так как это влечет отставку всего правительства. А это указанной статьей запрещено.

"Дальше сразу будет добровольная отставка Шмыгаля и назначение нового Шмыгаля. Да и всех министров в новое правительство. В целом, этапы об изменениях в закон могут и проигнорировать. Это будет так же "логично" как и верить, что Свириденко это обновление Правительства и наконец ну точно будет триллион ВВП)))", – иронизирует политик.

Он добавил, что если сейчас пойдет ряд громких увольнений и назначений по исполнительной ветке и не только (кроме будущего Кабмина), то это тоже следует рассматривать как часть одной картины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Юлия Свириденко заявляла о том, что Украина отмечает принципиальную позицию и не признает оккупацию Крыма и сомнительный мир.