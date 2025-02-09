В Украине отменят военное положение: в Верховной Раде раскрыли, когда это произойдет

Проведение выборов в Украине станет возможным только после отмены военного положения, однако для этого необходимо выполнить ряд условий, заявил в эфире Радио НВ народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Федор Вениславский

При этом он подчеркнул, что военное положение вводится не только в условиях активных боевых действий, но и при наличии угроз. Поэтому пока безопасность граждан, территориальная целостность и государственный суверенитет Украины будут оставаться под угрозой, отмена военного положения маловероятно.

Кроме того, депутат отметил, что сейчас предусмотреть сроки завершения военного положения сложно, поскольку это зависит от многих факторов. Россия продолжает атаковать по всем направлениям – на юге, востоке и в регионе Донбасса.

Также Вениславский считает, что ситуация может проясниться в конце февраля, когда станет понятно, какие действия предпримет администрация США в отношении России. По его мнению, именно конкретные шаги Вашингтона будут определять дальнейшее развитие событий.

Комментируя возможность проведения выборов в случае "заморозки" фронта, он подчеркнул, что нынешняя власть является легитимной, а организация избирательного процесса в нынешних условиях крайне сложна. В частности, как сообщил Вениславский, значительная часть украинских территорий находится под оккупацией, а миллионы граждан находятся за границей, где обеспечить голосование практически невозможно.

Народный депутат также привел пример, когда на избирательном участке в одной из иностранных стран из-за массового наплыва избирателей возник хаос, что заставило организовывать палаточные городки для обеспечения людей водой и едой.

Кроме того, добавил политик, международное право позволяет проводить выборы за пределами Украины только на территории дипломатических представительств и консульств, что значительно ограничивает возможности участия избирателей.

Вениславский подчеркнул, что проведение выборов в нынешних условиях создаст риски легитимности власти, поскольку из-за оккупации, миграции граждан и отсутствия равных условий для агитации невозможно будет обеспечить честный и прозрачный избирательный процесс.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп заявил о том, что имеет план, как завершить войну в Украине.



