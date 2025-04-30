В Украине анонсировали проверки таможенников: что будут контролировать

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Кречмаровская Наталия
В Украине будут проверять добродетель и образ жизни должностных лиц таможенных органов. Соответствующее постановление Кабмин принял 29 апреля. В правительстве отмечают, что принятие такого решения поможет в формировании прозрачной таможни.
Государственная таможенная служба. Фото из открытых источников
Постановлением, в частности, утвержден порядок проведения проверки на добродетельность и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов.
Проверку будет проводить уполномоченное подразделение по предотвращению и выявлению коррупции таможенных органов.
А в соответствии с порядком представления декларации добродетели должностных лиц таможенных органов предусмотрено ежегодное представление такой декларации в уполномоченное подразделение по предотвращению и выявлению коррупции таможенных органов до 1 апреля текущего года или в течение 10 рабочих дней после назначения на должность. Порядок содержит форму декларации.
Напомним: портал "Комментарии" писал о больших взятках на таможне.
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