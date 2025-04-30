В Украине анонсировали проверки таможенников: что будут контролировать

В Украине будут проверять добродетель и образ жизни должностных лиц таможенных органов. Соответствующее постановление Кабмин принял 29 апреля. В правительстве отмечают, что принятие такого решения поможет в формировании прозрачной таможни.

Государственная таможенная служба. Фото из открытых источников

Постановлением, в частности, утвержден порядок проведения проверки на добродетельность и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов.

"Согласно этому порядку все должностные лица таможенных органов один раз в три года, а также, немедленно, в случае получения информации о возможных факторах коррупционных правонарушений от органов государственной/местной власти, в т.ч., от правоохранительных органов, подлежат проверке на добродетель", — говорится в сообщении Кабмина.

Проверку будет проводить уполномоченное подразделение по предотвращению и выявлению коррупции таможенных органов.

"В случае выявления признаков неблагочестия соответствующие материалы направляются в специальный уполномоченный орган в сфере противодействия коррупции для принятия необходимых мер в пределах компетенции. Информация, содержащаяся в указанных материалах, является обязательным основанием для открытия дисциплинарного производства по отношению к должностному лицу таможенного органа", — отметили в Кабмине.

А в соответствии с порядком представления декларации добродетели должностных лиц таможенных органов предусмотрено ежегодное представление такой декларации в уполномоченное подразделение по предотвращению и выявлению коррупции таможенных органов до 1 апреля текущего года или в течение 10 рабочих дней после назначения на должность. Порядок содержит форму декларации.

Напомним: портал "Комментарии" писал о больших взятках на таможне.