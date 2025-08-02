В Слуге народа отреагировали на коррупционный скандал: за кого из нардепов взялись

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Членство народного депутата Украины Алексея Кузнецова в президентской фракции "Слуга народа" приостановлено на время расследования о коррупции. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Алексей Кузнецов. Фото: из открытых источников
Стоит отметить, что накануне НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему по закупке дронов и средств РЭБ, к которой причастен Кузнецов.
Нардеп акцентировал, что фракция полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП по противодействию коррупции.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении в получении взятки народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии. Об этом Зеленский сам сообщил у себя в Facebook.