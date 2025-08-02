В Слуге народа отреагировали на коррупционный скандал: за кого из нардепов взялись

Членство народного депутата Украины Алексея Кузнецова в президентской фракции "Слуга народа" приостановлено на время расследования о коррупции. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Алексей Кузнецов. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что накануне НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему по закупке дронов и средств РЭБ, к которой причастен Кузнецов.

"На время расследования членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции будет приостановлено. Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей", — сообщил Давид Арахамия.

Нардеп акцентировал, что фракция полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП по противодействию коррупции.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении в получении взятки народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии. Об этом Зеленский сам сообщил у себя в Facebook.

"Доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Были разоблачены в получении взятки один из народных депутатов Украины, а также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Благодарен антикоррупционным органам за работу", – отметил президент.



