В Раду зашло международное влияние: кто из нардепов может голосовать против военного положения

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Ткачик Олеся
Продолжение военного положения может в Верховной Раде пройти со скрипом, потому что депутаты начали показывать зубы и ногти, отмечает политтехнолог Олег Постернак.
Верховная Рада
Эксперт обратил внимание на то, что "Европейская солидарность" уже формирует нарратив об особом мнении.
Постернак говорит, что теперь Офису президент нужно мобилизовать своих депутатов из "Слуг народа" и подстраховаться остатками ОПЗЖ, "За будущее", "Доверия" и "Голоса".
"Этого хватит. Фактор Арахамии становится в этом контексте показательным. Желающих сделать его крайним в ОП становится больше. Если, конечно, в парламент не зашло международное влияние, особенно из Вашингтона. Потому что есть много слухов", – говорит эксперт.
При этом он подчеркнул, что кто контролирует Раду – тот контролирует ключи к легитимизации нужной конструкции мира.
Кстати, на заявление отдельных нардепов, что они не будут голосовать за продление военного положения и мобилизации уже отреагировали военные. В частности, военный Александр Карпьюк обратил внимание на оправдание Гончаренко о том, что он не будет поддерживать продолжение военного положения, потому что нет четких сроков службы и демобилизации.
"Да блд, нет четких сроков службы потому что мобилизация провалена. Так что нам теперь, идти домой? Такой план?Леша рвется в "родную гавань" я вижу", — написал в Фейсбуке военный.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что продолжение военного положения под угрозой.
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