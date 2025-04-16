В Раду зашло международное влияние: кто из нардепов может голосовать против военного положения

Продолжение военного положения может в Верховной Раде пройти со скрипом, потому что депутаты начали показывать зубы и ногти, отмечает политтехнолог Олег Постернак.

Верховная Рада

Эксперт обратил внимание на то, что "Европейская солидарность" уже формирует нарратив об особом мнении.

"Допускаю, что и "Батькивщина" не даст голоса. Тимошенко начала распахивать свою политическую пашню, а синхронизация голосований с властью становится токсическим моментом", — подчеркнул эксперт.

Постернак говорит, что теперь Офису президент нужно мобилизовать своих депутатов из "Слуг народа" и подстраховаться остатками ОПЗЖ, "За будущее", "Доверия" и "Голоса".

"Этого хватит. Фактор Арахамии становится в этом контексте показательным. Желающих сделать его крайним в ОП становится больше. Если, конечно, в парламент не зашло международное влияние, особенно из Вашингтона. Потому что есть много слухов", – говорит эксперт.

При этом он подчеркнул, что кто контролирует Раду – тот контролирует ключи к легитимизации нужной конструкции мира.

Кстати, на заявление отдельных нардепов, что они не будут голосовать за продление военного положения и мобилизации уже отреагировали военные. В частности, военный Александр Карпьюк обратил внимание на оправдание Гончаренко о том, что он не будет поддерживать продолжение военного положения, потому что нет четких сроков службы и демобилизации.

"Да блд, нет четких сроков службы потому что мобилизация провалена. Так что нам теперь, идти домой? Такой план?Леша рвется в "родную гавань" я вижу", — написал в Фейсбуке военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что продолжение военного положения под угрозой.



