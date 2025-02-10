В Раде заявили, что передавать США уже почти нечего: украинские недра раздали "уважаемым" людям

Предложение украинских властей отдать США недра в обмен на помощь заинтересовало американского президента Дональда Трампа. Однако отдавать нечего или почти ничего. Такое мнение высказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

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“Так, чтобы дать разрешение на недропользование, его нужно иметь. Но не секрет, что за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы "уважаемым" людям. Настолько "уважаемым", чтобы получили их практически бесплатно. То есть, предлагать партнерам нечего или почти нечего”, — отметил нардеп.

По его словам, необходимо провести ревизию всех месторождений полезных ископаемых и вернуть их в собственность народа.

Также он привел пример "славного и мощного недродобывателя Злочевского", который, по убеждению нардепа, продолжает получать значительный доход от украинских месторождений. Нардеп отметил, что вопрос возвращения сверхценных месторождений неоднократно поднимался, но "усилиями олигарха был замят в наших кабинетах власти".

По словам нардепа, этот вопрос нуждается в немедленном решении.

“Скажем прямо – его нужно решать независимо от интересов США или других партнеров. Это наше дело и интерес к народу. А уже после его решения, месторождения возможно и целесообразно передать иностранному инвестору из стран-партнеров на взаимовыгодных условиях, но без льгот со справедливой долей от стоимости добытого и желательно потом переработанного в Украине, который должен получить народ Украины”, — убежден Гетманцев.

Напомним, что в Раде, как писал портал "Комментарии", не исключают серьезных потрясений после проверки помощи США, предоставленной Украине.



