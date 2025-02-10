В Раде заявили, что передавать США уже почти нечего: украинские недра раздали "уважаемым" людям

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Кречмаровская Наталия
Предложение украинских властей отдать США недра в обмен на помощь заинтересовало американского президента Дональда Трампа. Однако отдавать нечего или почти ничего. Такое мнение высказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев.
Иллюстративное фото
По его словам, необходимо провести ревизию всех месторождений полезных ископаемых и вернуть их в собственность народа.
Также он привел пример "славного и мощного недродобывателя Злочевского", который, по убеждению нардепа, продолжает получать значительный доход от украинских месторождений. Нардеп отметил, что вопрос возвращения сверхценных месторождений неоднократно поднимался, но "усилиями олигарха был замят в наших кабинетах власти".
По словам нардепа, этот вопрос нуждается в немедленном решении.
Напомним, что в Раде, как писал портал "Комментарии", не исключают серьезных потрясений после проверки помощи США, предоставленной Украине.
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