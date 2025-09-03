Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Украина определила свое стремление вступить в НАТО – это отмечено в Конституции Украины. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины власти отмечали необходимость вступления в НАТО — как гарантии безопасности для завершения войны.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Однако тема НАТО стала острой еще при президентской каденции Петра Порошенко и, вероятно, она стала одной из причин раскола Украины. Такое мнение высказал народный депутат Украины Алексей Кучеренко. По его словам, именно Порошенко являлся инициатором внесения курса на ЕС и НАТО в Конституцию Украины. И это, как отметил Кучеренко, было в конце президентской каденции.
Нардеп заметил, почему не в начале каденции в 2014 году, когда был большой вотум доверия и возможности.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп неоднократно категорически заявлял, что не видит Украину в Североатлантическом альянсе. Меньше говорят о НАТО и украинских политиках. В Верховной Раде Украины допустили, что власти в большей степени работали на рейтинги, чем реалистично оценивали ситуацию со вступлением в НАТО. Алексей Кучеренко отметил очевидные ошибки — среди которых поспешные и необдуманные шаги со стороны украинской власти.