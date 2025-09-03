Украина определила свое стремление вступить в НАТО – это отмечено в Конституции Украины. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины власти отмечали необходимость вступления в НАТО — как гарантии безопасности для завершения войны.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Однако тема НАТО стала острой еще при президентской каденции Петра Порошенко и, вероятно, она стала одной из причин раскола Украины. Такое мнение высказал народный депутат Украины Алексей Кучеренко. По его словам, именно Порошенко являлся инициатором внесения курса на ЕС и НАТО в Конституцию Украины. И это, как отметил Кучеренко, было в конце президентской каденции.

Нардеп заметил, почему не в начале каденции в 2014 году, когда был большой вотум доверия и возможности.

"То есть это под выборы было сделано. "Вера, язык, нация" — лозунги замечательные, а страну в результате они раскололи. И еще и добавилось НАТО в Конституции. И все не будто бы теоретически замечательно, а на практике оказывается, что это не объединяет, почему не объединяет. И я считаю, что это был избирательный ход Порошенко, как и все, что он делает”, — убежден народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп неоднократно категорически заявлял, что не видит Украину в Североатлантическом альянсе. Меньше говорят о НАТО и украинских политиках. В Верховной Раде Украины допустили, что власти в большей степени работали на рейтинги, чем реалистично оценивали ситуацию со вступлением в НАТО. Алексей Кучеренко отметил очевидные ошибки — среди которых поспешные и необдуманные шаги со стороны украинской власти.



