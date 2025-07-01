В Раде забили тревогу: какое решение власти ведет Украину к катастрофе

В Раде обсуждают отставку Кабинета министров Украины – инициировали сбор подписей, что недоверия правительству Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что “перезагрузка” правительства под угрозой срыва.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Политик убежден, что даже согласившись с необходимостью изменить кадровый состав Кабинета министров, власть делает все, чтобы "все по-новому было, как по-старому". Народный депутат отметил, что такое изменение правительства не приведет к ничего, кроме "передвижения кроватей" и замены отдельных лиц.

Он рассказал, что голосование за отставку перенесли с 7-го на 15 июля. Однако не для того, чтобы дать министрам время на подготовку отчетов перед обществом. По его словам, это просто затягивание времени и очевидная попытка "заговорить вопрос".

При этом он заявил, что каждый день важен — "пока это правительство продолжает работать, означает потерю времени и нашего будущего". Разумков подчеркнул, что чем быстрее будет отставка Кабмина, тем быстрее появится шанс сменить тренд падения в глубокую пропасть, до которой нас довели Шмыгаль и его окружение.

"Вместо того, чтобы коренным образом менять политику власти, как всегда, пытаются устроить пустую по сути pr-кампанию: сменить на должностных стульях таблички с фамилиями. Но экономика военного времени — это не сериал, и такие комедии могут привести не к росту рейтинга, а к краху экономики", — убежден политик.

Народный депутат подчеркнул, что будет добиваться публичного отчета от всех членов правительства. Также по его словам, нужно проводить голосование за кандидатуру каждого министра отдельно и только после презентации программы действий.

"Никаких "пакетных голосований". Будем озвучивать свои требования к правительству в целом и к претендентам на министерские должности. Общество требует новой, ответственной политики, а не замены декораций!", — подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Порошенко спекулирует на ВСУ.



