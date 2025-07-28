В Раде высказались категорически о независимости НАБУ и САП

В Украине ведутся споры по поводу принятого закона о НАБУ и САП, а также нового законопроекта президента Владимира Зеленского. Главный вопрос – независимость антикоррупционных органов.

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Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, когда поверит в независимость НАБУ и САП. По его словам, это произойдет, когда на скамье подсудимых будут сидеть бывшие независимые руководители Нафтогаза, Укрэнерго, Оператора ГТС времен "анбандлинга", независимых наблюдательных советов этих структур. Причем, по его словам, как "независимые" члены, так и представители государства, "независимые" члены "независимой НКРЭКУ", оказавшиеся там в 2019 году без конкурса и те депутаты и "общественные деятели", которые организовали этот энергетическо-коммунальный шабаш последних 10 лет. Кучеренко заметил, что он превратился в банальное ограбление экономики страны и населения под лозунгом так называемых "независимых" реформ.

"Я надеюсь, вы наконец-то понимаете, почему все мои запросы и обращения всех последних лет к нашим "независимым" правоохранителям почему-то оставались без реакции! Обеими руками за мощные и принципиальные антикоррупционные органы — докажите это!!!", — подчеркнул Кучеренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук анонсировал пленарное заседание, на котором рассмотрят президентскую инициативу.

По его словам, заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению безотлагательного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года.