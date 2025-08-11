В Раде уже не скрывают проблем: назвали сферу, в которой процветает анархия

Проблемы в сфере строительства в Украине возникли уже давно, однако, годами их не могут решить. О проблемах рассказали в Верховной Раде.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Елена Шуляк отметила, что вчера градостроительное сообщество праздновало свой профессиональный праздник — День строителя.

"Праздник, который должен быть первым с новой, так сказать, Библией градостроительства — Градостроительным кодексом, который в свое время позиционировали как достойную замену "плохому 5655", — пояснила она.

По ее словам, два года назад было много энтузиазма, обещаний, круглых столов и презентаций. У авторов был четкий график, по которому Верховная Рада еще в июне 2025 года должна была принять Градостроительный кодекс во всех чтениях. И вручить стране и профессиональному сообществу, как диплом на выпускном: "Вот вам. Пользуйтесь. Обещали — сделали".

"А сейчас получается так: нет не только регистрации в парламенте, но даже концепции кодекса (по сути, содержания). И это за два года разработки документа", — отметила она.

Народная депутат сообщила, что осталось на самом деле:

- Рынок, который до сих пор живет в режиме строительной анархии: кто сильнее, тот и строит; кто ближе к "решал", тот и выигрывает.

- Чиновники, годами кормящиеся из ручного хаоса.

– Отрасль, которая стабильно держит первенство в рейтингах коррупции.

"Иногда тот, кто громче всех кричит: "здесь все неправильно", — просто очень боится, что новые правила оставят его без старых доходов. Так что с праздником, строители. А кодекс... когда-то будет. Но это не точно", — отметила Шуляк.

