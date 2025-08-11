В Раде уже не скрывают проблем: назвали сферу, в которой процветает анархия

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Проблемы в сфере строительства в Украине возникли уже давно, однако, годами их не могут решить. О проблемах рассказали в Верховной Раде.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Народная депутат Украины Елена Шуляк отметила, что вчера градостроительное сообщество праздновало свой профессиональный праздник — День строителя.
По ее словам, два года назад было много энтузиазма, обещаний, круглых столов и презентаций. У авторов был четкий график, по которому Верховная Рада еще в июне 2025 года должна была принять Градостроительный кодекс во всех чтениях. И вручить стране и профессиональному сообществу, как диплом на выпускном: "Вот вам. Пользуйтесь. Обещали — сделали".
Народная депутат сообщила, что осталось на самом деле:
- Рынок, который до сих пор живет в режиме строительной анархии: кто сильнее, тот и строит; кто ближе к "решал", тот и выигрывает.
- Чиновники, годами кормящиеся из ручного хаоса.
– Отрасль, которая стабильно держит первенство в рейтингах коррупции.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде назвали тяжелую проблему, которую нужно будет решить после войны.