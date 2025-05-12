В Раде сделали резкое заявление о произволе ТЦК: какие изменения предлагают

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Власти больше не имеют права делать вид, что с ТЦК все в порядке, об этом заявил нардеп Владимир Арьев .
Верховная Рада
По его словам, видео с якобы необоснованным применением силы против граждан дискредитируют не только центры комплектования и не только мобилизацию — они дискредитируют Украину.
Как заявил нардеп, борющееся за свободу государство не должно походить на тоталитарное. При этом он добавил, что привлечение к мобильным группам посторонних лиц, еще и с сомнительной репутацией – вообще вне приличного.
По его словам, если политическое руководство государства ничего не делает, ответственность должно взять на себя военное руководство и навести порядок в ТЦК в соответствии со стандартами цивилизованных стран.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр обороны Рустем Умеров заявил, что имеет предложения для обсуждения в Кабинете министров по ситуации с "бусификацией" во время мобилизации в Украине. По его словам, в приоритете стоит защита страны, поэтому следует отходить от "болезненных вопросов для населения". Минобороны также планирует привлекать находящихся за пределами страны украинцев и дать им возможность "выбора пойти в войско".
Новости