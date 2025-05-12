В Раде сделали резкое заявление о произволе ТЦК: какие изменения предлагают

Власти больше не имеют права делать вид, что с ТЦК все в порядке, об этом заявил нардеп Владимир Арьев .

Верховная Рада

По его словам, видео с якобы необоснованным применением силы против граждан дискредитируют не только центры комплектования и не только мобилизацию — они дискредитируют Украину.

Как заявил нардеп, борющееся за свободу государство не должно походить на тоталитарное. При этом он добавил, что привлечение к мобильным группам посторонних лиц, еще и с сомнительной репутацией – вообще вне приличного.

"Истории о коррупционных "подписках" на бронирование также не должны оставаться без внимания. Несправедливость никогда не терпела украинцев. Никто не сможет спрогнозировать где лопнет терпение, даже несмотря на войну – потому что одним война, другим мародерство на крови", – заявил Арьев .

По его словам, если политическое руководство государства ничего не делает, ответственность должно взять на себя военное руководство и навести порядок в ТЦК в соответствии со стандартами цивилизованных стран.

"Направлю соответствующее требование на министра обороны срочно вмешаться в ситуацию в территориальных центрах комплектования и прекратить практику русского мира на украинских гражданах", — сообщил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр обороны Рустем Умеров заявил, что имеет предложения для обсуждения в Кабинете министров по ситуации с "бусификацией" во время мобилизации в Украине. По его словам, в приоритете стоит защита страны, поэтому следует отходить от "болезненных вопросов для населения". Минобороны также планирует привлекать находящихся за пределами страны украинцев и дать им возможность "выбора пойти в войско".



