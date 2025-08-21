logo

В Раде разводят руками: какие решения Кабмина удивляют нардепов

Железняк рассказал о значительном повышении расходов при дефиците бюджета

21 августа 2025, 19:12
Кречмаровская Наталия

Новый состав Кабинета Министров Украины начал работать 17 июля 2025 года. На днях правительство представило программу работы, где были собраны приоритетные направления и инициативы.

Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников

Народный депутат Украины Ярослав Железняк отметил, что новое правительство по факту ничего за месяц не сделало кроме одного: начало просто безумными темпами или раздавать деньги или обещать раздать деньги в ближайшее время.

Он выразил убеждение, что бесплатное питание в школах для всех без исключения классов хотело бы ввести каждое правительство. Однако не делало это по одной причине – на это не было просто средств.

"А тут — вот, уже как обещание от Премьера. И это и стипендии поднимаем, и выплаты увеличиваем, и налоговые льготы бизнесу даем... И я бы наверняка порадовался за успех нового Кабмина, если бы имел ответ на один небольшой вопрос: а откуда у нас деньги и куда делась дыра на 20 млрд долл.? Потому что пока почему-то на него я ни от одного представителя власти ответа не услышал”, — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные депутаты сделали еще один шаг, чтобы, вероятно, скрыть коррупционное состояние — закрыли доступ к реестрам недвижимости. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, отметив, что нардепы приняли законопроект №11533. Документ ограничивает доступ к данным о недвижимости. Это один из ключевых инструментов журналистов в разоблачении коррупции.

Законопроект на период военного положения и год после его окончания ограничивает доступ к данным о местонахождении объектов недвижимости, а также к кадастровым номерам земельных участков, принадлежащих любым юридическим лицам.




Источник: https://t.me/yzheleznyak/13977
