В Раде разводят руками: Кабмин попал фактически в "рабство"

В Верховной Раде Украины инициируют выражение недоверия Кабинету министров Украины. Однако некоторые народные избранники, хотя и согласны с необходимостью уволить министров, отмечают, что сделать это невозможно.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Ярослав Железняк прокомментировал инициативу коллег, отметив, что с удовольствием подпишет вотум недоверия, но есть одно "но".

"Не то что бы я верил, что очень важно, кто сегодня в стране Шмыгаль, но напомню, что отставка премьера влечет автоматически отставку всех министров. А там 90% надо уволить за профнепригодность", — отметил он.

При этом нардеп отметил, что "Слуги народа" уже три года специально не решают единственный момент.

"Сейчас увольнение Премьера запрещено Законом "О правовом режиме военного положения". Там есть статья №10 "Недопустимость прекращения полномочий органов государственной власти, других государственных органов в условиях военного положения". Она говорит, что: "В период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия Кабинета Министров Украины"", — сообщил Железняк.

Политик отметил, что когда увольняют премьера или Кабмин, является ли это "прекращением полномочий" или действует непрерывность власти… И тут закон или Регламент ВРУ не дает ответа кроме… случайной нормы, которая точно расставляет все на свои места.

"Когда меняют Кабмин, то все законопроекты от него отзываются автоматически. Так вот, это происходит на основе двух Законов: ЗУ о Кабмине, ст. 27, ЗУ о Регламенте, ст. 105", — привел он нормы законов.

По его словам, главное – что и там, и там этот отзыв законопроектов предыдущего Правительства происходит именно из-за "прекращения полномочий". Такая ситуация происходила и в предыдущих правительствах – при смене Яценюка на Гройсмана или Гончарука на Шмыгаля. То есть, каждый раз в аналогичной ситуации это было прекращением полномочий, уточнил нардеп.

Железняк пояснил, что увольнение Премьера и избрание нового Правительства это "прекращение полномочий КМУ". То есть прямо запрещено сейчас статьей 10 закона о военном положении. Даже если Шмыгаль напишет заявление самостоятельно об отставке, уточнил он.

"Я действительно считаю, что эта норма нет существовать в таком виде. Выходит какое-то рабство, да и логики нет в ней. Но так же никто за год ничего даже не делал в этом направлении", — отметил политик.

Также он сообщил о намерении подать законодательную инициативу убрать это из законодательства. Ну и параллельно, по его словам, целесообразно было бы усовершенствовать процедуру голосования и обсуждения нового состава Правительства.

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