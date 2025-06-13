В Раде разводят руками: Кабмин попал фактически в "рабство"

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Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде Украины инициируют выражение недоверия Кабинету министров Украины. Однако некоторые народные избранники, хотя и согласны с необходимостью уволить министров, отмечают, что сделать это невозможно.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Ярослав Железняк прокомментировал инициативу коллег, отметив, что с удовольствием подпишет вотум недоверия, но есть одно "но".
При этом нардеп отметил, что "Слуги народа" уже три года специально не решают единственный момент.
Политик отметил, что когда увольняют премьера или Кабмин, является ли это "прекращением полномочий" или действует непрерывность власти… И тут закон или Регламент ВРУ не дает ответа кроме… случайной нормы, которая точно расставляет все на свои места.
По его словам, главное – что и там, и там этот отзыв законопроектов предыдущего Правительства происходит именно из-за "прекращения полномочий". Такая ситуация происходила и в предыдущих правительствах – при смене Яценюка на Гройсмана или Гончарука на Шмыгаля. То есть, каждый раз в аналогичной ситуации это было прекращением полномочий, уточнил нардеп.
Железняк пояснил, что увольнение Премьера и избрание нового Правительства это "прекращение полномочий КМУ". То есть прямо запрещено сейчас статьей 10 закона о военном положении. Даже если Шмыгаль напишет заявление самостоятельно об отставке, уточнил он.
Также он сообщил о намерении подать законодательную инициативу убрать это из законодательства. Ну и параллельно, по его словам, целесообразно было бы усовершенствовать процедуру голосования и обсуждения нового состава Правительства.
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