В Раде разразились критикой: власти припомнили "уклонистов" и незаконные действия ТЦК

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Кречмаровская Наталия
В украинском обществе уже укоренилось определение "уклонист" для тех мужчин, кто скрывается от ТЦК и не желает идти на фронт. Народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал, как он относится к "уклонистам".
Мобилизация. Иллюстративное фото
Политик подчеркнул, что плохо относится к навешиванию любых ярлыков и клише.
Политик подчеркнул, если этих людей отправить на фронт, то кто будет производить оружие для защитников. К тому же нардеп не понимает, почему власти постоянно меняют правила бронирования, создавая хаос там, где нужен порядок.
Также он отметил, можно ли назвать "уклонистами" тех, кто десятилетиями живет за границей, имеет там резидентство, но донатит на армию и помогает финансово своим родным в Украине. Попадут, по его словам, в эту категорию и 16-летние парни, которые не станут на военный учет, к тому же им будут начисляться штраф.
По его убеждению, ТЦК сегодня работает не для того, чтобы наполнять бригады людьми, которые могут быть реально полезны, а чтобы закрыть статистику и "выполнить план".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что повестки присылают людям с инвалидностью.
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