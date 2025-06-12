В Раде разразились критикой: власти припомнили "уклонистов" и незаконные действия ТЦК

В украинском обществе уже укоренилось определение "уклонист" для тех мужчин, кто скрывается от ТЦК и не желает идти на фронт. Народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал, как он относится к "уклонистам".

Мобилизация. Иллюстративное фото

Политик подчеркнул, что плохо относится к навешиванию любых ярлыков и клише.

"Огромная благодарность и низкий поклон нашим защитникам на фронте. А есть и те, кто держит тыл. Кто работает на заводах, производит дроны, оружие, технику для ВСУ. Кто платит налоги, из которых финансируется армия. Это "уклонисты"?!", — отметил Разумков.

Политик подчеркнул, если этих людей отправить на фронт, то кто будет производить оружие для защитников. К тому же нардеп не понимает, почему власти постоянно меняют правила бронирования, создавая хаос там, где нужен порядок.

"Есть люди с инвалидностью, которые не имели при себе документов — и их забирают ТЦК, а затем отправляют в боевые бригады. Это тоже "уклонисты"?", — приводит политик.

Также он отметил, можно ли назвать "уклонистами" тех, кто десятилетиями живет за границей, имеет там резидентство, но донатит на армию и помогает финансово своим родным в Украине. Попадут, по его словам, в эту категорию и 16-летние парни, которые не станут на военный учет, к тому же им будут начисляться штраф.

"Да есть те, кто действительно купил справку, кто уехал незаконно. Кто им эти справки продал, кто на этом заработал, и понесет ли за это ответственность? И это вопрос к власти. Почему коррупция в ТЦК уже достигает от 85 до 100 млрд грн в год?!", — отметил политик.

По его убеждению, ТЦК сегодня работает не для того, чтобы наполнять бригады людьми, которые могут быть реально полезны, а чтобы закрыть статистику и "выполнить план".

"Это — не нормально. И это — не о государстве, которое уважает своих граждан. Это о власти, которая не способна организовать процесс, но очень легко делит людей на "правильных" и "неправильных". На "патриотов" и "уклонистов". Это выгодно только врагу. Сильная страна — это не об ярлыках. А о справедливости. Для всех", — отметил Разумков.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что повестки присылают людям с инвалидностью.



