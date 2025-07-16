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В Раде рассказали, что будет с позорными законами правительства Шмыгаля

Что будет с инициативами правительства Шмыгаля по тотальному налогообложению

16 июля 2025, 21:25
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Кречмаровская Наталия

Кабинет министров Украины под руководством Дениса Шмыгаля подготовил немало скандальных законопроектов, которые смутили и народных депутатов, и общество. Среди инициатив — тотальное налогообложение продажи собственных вещей и фактическая отмена банковской тайны.

В Раде рассказали, что будет с позорными законами правительства Шмыгаля

Кабмин. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Нина Южанина пояснила, что сегодня Верховная Рада проголосовала за отставку правительства Шмыгаля.

По ее словам, согласно статье 105 Закона о Регламенте ВРУ:

"Законопроект, внесенный Кабинетом Министров Украины, считается отозванным, если до его принятия в первом чтении за основу полномочия Кабинета Министров Украины были прекращены".

Южанина пояснила, что поданы Правительством Шмыгаля, но не приняты проекты о:

  • тотальном налогообложении доходов граждан от продажи собственных подержанных вещей в интернете (проект №13232);

  • создании в Государственной налоговой службе Реестра всех банковских счетов и сейфов, а также заоблачном увеличении штрафов по финмониторингу (проект №13233);

  • узаконении введения санкций на граждан Украины (проект №10072)

считаются ОТЗЫВАНЫМИ.

"Повторит ли новое правительство подобные позорные инициативы время покажет", — отметила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине тысячи объектов, уничтоженных вражескими обстрелами, Некоторые из них пытаются восстановить.

Народная депутат Украины Ирина Геращенко прокомментировала ситуацию, отметив, что все тщеславие и неадекватность разговоров о восстановлении лучше всего иллюстрирует скандальная история со Старосалтовским лицеем в Харьковской области.



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Источник: https://t.me/ninayuzhanina/3629
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