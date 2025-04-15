Началось заседание Верховной Рады, на котором депутаты в выступлениях вспоминают террористический удар по Сумам в вербное воскресенье. По словам нардепа Нины Южаниной, депутаты от Сум отмечали в первую очередь необходимость предоставления дополнительных средств жителям города, чтобы хотя бы закрыть стеклом выбитые окна.

Нина Южанина

Также, говорит нардеп, они отмечали необходимость больше средств выделить на фортификационные сооружения. И еще, говорит Южанина, депутаты акцентировали внимание на важности развития укрытий в городе и улучшении в уведомлении жителей как города, так и области.

"Это все о чем им (слугам народа) разрешения говорить с трибуны? Это все, что могут сделать нардепы? Правда, один обратился к международным партерам по поводу того, как им спится после этой трагедии", — говорит Южанина.

По ее словам, о развитии линии обороны народные депутаты говорят и требуют принять необходимые уже зарегистрированные законы скоро как год, деньги есть где взять, работу могли наладить, впрочем, ничего не сделано.

"Насколько все это примитивно выглядит, какие-то крокодиловые слезы. И это все. Больше ничего. Но если прочесть всю ленту в день трагедии, увидим много более реальных предложений от обычных граждан. К сожалению, ВР в таком составе не способна к действию", — заявила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия нанесла террористический удар по центру Сум в вербное воскресенье. Таким образом, она хочет надавить на США и показать, что способна вести войну против Украины. Победить ВСУ на фронте РФ не может, поэтому и наносит удары по мирным городам. И США соглашаются идти на компромиссы с Путиным.



