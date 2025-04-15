В Раде раскритиковали коллег от Сум за «крокодиловые слезы» во время выступлений

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Ткачик Олеся
Началось заседание Верховной Рады, на котором депутаты в выступлениях вспоминают террористический удар по Сумам в вербное воскресенье. По словам нардепа Нины Южаниной, депутаты от Сум отмечали в первую очередь необходимость предоставления дополнительных средств жителям города, чтобы хотя бы закрыть стеклом выбитые окна.
Нина Южанина
Также, говорит нардеп, они отмечали необходимость больше средств выделить на фортификационные сооружения. И еще, говорит Южанина, депутаты акцентировали внимание на важности развития укрытий в городе и улучшении в уведомлении жителей как города, так и области.
По ее словам, о развитии линии обороны народные депутаты говорят и требуют принять необходимые уже зарегистрированные законы скоро как год, деньги есть где взять, работу могли наладить, впрочем, ничего не сделано.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия нанесла террористический удар по центру Сум в вербное воскресенье. Таким образом, она хочет надавить на США и показать, что способна вести войну против Украины. Победить ВСУ на фронте РФ не может, поэтому и наносит удары по мирным городам. И США соглашаются идти на компромиссы с Путиным.
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